Tuổi thơ thiếu thốn của những em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ: Bà ngoại là bà tiên trong truyện cổ tích

Đó là di nguyện cuối cùng của cô con gái 26 tuổi của bà Thái Thị Luốc (65 tuổi, ngụ Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM) trước lúc lâm chung.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ khi chưa đầy một tuổi, cậu bé Dương Thanh Khiết sống cùng bà ngoại . Tuổi thơ của em là những tháng ngày khó nhọc nhưng đầy tình yêu thương của bà và cậu.

Mấy năm trước, con trai đi làm thuê đỡ đần nên cuộc sống hàng ngày của gia đình không quá chật vật. Nhưng rồi tai nạn bất ngờ xảy ra, con trai mất, bà Luốc phải còng lưng kiếm sống nuôi Khiết ăn học.

Thương cháu sớm chịu cảnh mồ côi, bà Luốc dành hết sự quan tâm, chăm sóc cho Khiết. Tuổi đã cao lại mắc bệnh tiểu đường, tiền công làm thuê không đủ, bà quyết định bán nhà - chốn nương thân duy nhất của hai bà cháu. Sống nhờ nhà người họ hàng bên cạnh, bà nhận chăm 11 con bò để kiếm thêm thu nhập.

Cuộc sống của hai bà cháu tuy thiếu thốn vật chất nhưng vẫn vui vẻ bên nhau. Không nghĩ gì đến bản thân, bà ngoại chỉ lo một mai nằm xuống cháu mình sẽ không nơi nương tựa.

“Giờ cố dành dụm nuôi cháu mà không biết có sống được đến ngày nó tự lo cho nó được không"- bà Luốc ngậm ngùi.

Khiết bây giờ đã lớn, đứng cao gần bà ngoại. Thương bà, em cố gắng học thật tốt, năm nào em cũng là học sinh khá trong lớp. Mỗi khi đi học về, em lại phụ bà cho bò ăn, chăm sóc bà khi trái gió trở trời.

Bà ngoại như mẹ hiền

Nhìn gương mặt tươi vui, phúc hậu của em Nguyễn Thị Ngân Hương (9 tuổi, ngụ Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) ít ai biết được gia cảnh khó khăn đặc biệt của em.

Nghe bà ngoại kể, em không có cha, sinh em được 3 tháng tuổi thì mẹ qua đời vì bệnh tật. Bà ngoại chính là người mẹ hiền thứ hai nuôi nấng em khôn lớn đến ngày hôm nay.

"Nó không có cha. Khi mẹ nó mang thai, bác sĩ không cho giữ nó vì sức khỏe quá yếu nhưng mẹ nó vẫn cố giữ lấy con. Mẹ nó bảo với tui ‘sinh con ra rồi chết cũng được’. Rồi ba tháng sau nó đi thiệt. Con bé kháu khỉnh, dễ thương, nhiều người hỏi xin nuôi mà tui không chịu" - bà Khuất Thị Kim Khanh (60 tuổi), bà ngoại của Hương nghẹn ngào chia sẻ với PV Tuổi Trẻ.

Để có tiền trang trải cuộc sống, bà Khanh đi giúp việc cho các gia đình trong vùng. Mỗi buổi kiếm được 200 ngàn đồng lo ăn uống cho cả gia đình. Con trai 17 tuổi của bà cũng bắt đầu công cuộc mưu sinh, lâu lâu phụ thêm mẹ chút ít đóng tiền điện nước. Khi đi làm, bà Khanh khóa trái cửa, để cháu gái trong nhà vừa học vừa chơi, vừa trông bà dì bị bệnh.

Đối với Hương, bà chính là người bà, người mẹ dịu hiền từ truyện cổ tích bước ra. Bà luôn yêu thương, chăm sóc em từ ngày em còn tấm bé.

“Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà vì bà con lắm bệnh lắm. Mỗi khi đau đầu con đều bóp trán, mát xa cho bà mau khỏi”, khuôn mặt Hương rạng rỡ, đôi mắt sáng rực lên nói về mơ ước mai sau.