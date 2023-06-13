Áo chống nắng vướng vào bánh xe, người phụ nữ ở Quảng Ninh té ngã chấn thương nặng

Đời sống 13/06/2023 19:43

Đang di chuyển trên đường bằng xe máy, áo chống nắng của chị H. ở Quảng Ninh bị vướng vào bánh xe khiến chị ngã, phải đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 13/6, theo tin từ Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển – Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), nơi đây cho biết mới tiếp nhận chị T.T.H., (63 tuổi, trú tại Thượng Yên Công – Uông Bí) nhập viện với chấn thương nặng do tai nạn xe máy, nguyên nhân là do áo chống nắng vướng vào bánh xe khiến chị H. bị ngã.

Chị H. nhập viện với chấn thương gãy hở độ II đầu dưới xương quay trái, lóc da mặt mu bàn tay trái, lún xương cột sống đoạn D12, L1. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ đã phẫu thuật xử trí vết thương cho người bệnh.

Áo chống nắng vướng vào bánh xe, người phụ nữ ở Quảng Ninh té ngã chấn thương nặng - Ảnh 1

Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp người bệnh nhập viện với các chấn thương nặng mà nguyên nhân từ việc sử dụng áo chống nắng - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, trước đó, khoảng trung tuần tháng 5 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phẫu thuật cho bệnh nhi bị tai nạn giao thông gãy tay trái do áo khoác nắng cuốn vào bánh xe.

Người nhà kể lại, sau khi học xong, bệnh nhi được phụ huynh dùng xe máy chở về thì bị áo khoác chống nắng dài cuốn vào bánh xe. Bệnh nhi bị áo kéo theo và ngã xuống. Tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, bệnh nhi được được xác định bị gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay.

Để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc, khi tham gia giao thông, các bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ nên chọn các loại áo, váy chống nắng không quá dài, quá rộng. Khi ngồi trên xe nên kéo khóa, vén áo gọn gàng để áo không trùm vào phần đuôi xe dễ bị mắc kẹt dẫn đến tai nạn.

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