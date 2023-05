Theo người nhà cháu T, sáng cùng ngày cháu T đang chơi với nhóm bạn trong xóm thì bị một người hàng xóm bị tâm thần dùng kéo đâm. Ngay lập tức người nhà đã đưa cháu T đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, hiện tại bé tạm ổn, tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn bình thường - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, sáng 2/7/2020, theo thông tin từ báo Thanh Niên, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cũng từng cấp cứu cho một trường hợp bệnh nhi M.T.A (9 tuổi, ngụ Q.7) vì bị vết thương thủng tim. Nghi án bệnh nhi bị mẹ ruột đâm bằng kéo. Theo các bác sĩ, lúc nhập viện, bệnh nhi A. bị vết thương ở thành ngực trước dài 1 cm.

Bà L.T.C (59 tuổi), bà ngoại bệnh nhi A., cho biết sáng cùng ngày, bà đang đi làm nhổ lông gà lông vịt gần nhà thì đứa cháu ngoại 5 tuổi chạy ra kêu: "Bà ngoại về lẹ lẹ vì "anh hai" (cháu A.) sắp chết". Bà C. chạy về nhà thì thấy cháu A. toàn máu me, sữa ọc đầy trên người. Bà hỏi tại sao A. bị vậy thì đứa cháu 5 tuổi nói: "Anh hai bị mẹ đâm bằng kéo".

Bà C. và hàng xóm đưa cháu A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.7, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Theo thông tin từ bà C., con gái bà là M.T.T. (31 tuổi) có 3 người con 9 tuổi, 5 tuổi và 1,5 tuổi nhưng không thấy bố của các cháu đâu. Ngày nào chị T. cũng đánh con, sai các con làm đủ thứ. Lo sợ bọn trẻ bị mẹ sai và đánh nên ngày nào bà C. cũng phải dọn dẹp nhà cửa và kiếm tiền lo nuôi luôn các cháu. “Bác sĩ mổ tim chưa cho tôi hay biết gì. Tôi sợ mất nó”, bà C. tâm sự.

Kết quả mở ngực cho thấy ngoài màng tim, khoang ngoài tim có nhiều máu cục và máu không đông. Kết quả thám sát cho thấy bệnh nhi bị rách màng ngoài tim phía trước thất phải, thất phải có vết rách dài 2 cm. Màng phổi phải có máu không đông. Các bác sĩ tiến hành cầm máu, khâu vết thương, đóng ngực. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn định.