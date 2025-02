An Giang: Muốn quay lại với vợ cũ, thanh niên chiếm đoạt xe máy của người yêu quen qua facebook đem bán

Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phạm Thanh Sang (SN 1998, ngụ thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Phạm Thanh Sang (SN 1998; ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Công an đang làm việc với bị can Phạm Thanh Sang - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Giao Thông, thông tin ban đầu, khoảng tháng 9/2024, Sang và chị M.T.H (SN 1990, huyện Tri Tôn) quen biết qua facebook và nảy sinh tình cảm. Ngày 24/11/2024, chị H kêu Sang chở đi ăn đám cưới người bạn. Sau khi chở người yêu đến nơi, Sang điều khiển xe máy của chị H trở về nhà. Trong lúc chờ chị H, Sang nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô tô của chị này để bán lấy tiền tiêu xài và quay lại với người vợ trước đó. Sau đó, Sang điều khiển xe mô tô của chị H về thành phố Long Xuyên rồi bán. Biết mình bị lừa, chị H đã đến cơ quan công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tri Tôn đã phát hiện và bắt giữ Sang tại khu vực quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.