Thầy giáo ra tay đánh một học sinh trong giờ nghỉ trưa. Sự việc khiến gia đình và dư luận vô cùng bức xúc, nhà trường đã quyết định buộc thôi việc đối với thầy giáo trên.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 23/3, ông Nguyễn Hoa Nam - Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (trường Victory) cho biết nhà trường đã buộc thôi việc đối với một giáo viên đánh học sinh.

Theo ông Nam, vừa qua, nhà trường nhận được đơn khiếu nại của phụ huynh học sinh phản ánh về việc thầy giáo H.A. (giám thị trường học) đã có hành vi đánh học sinh.

Cụ thể, phụ huynh bức xúc cho rằng thầy A. đã đánh con em mình nhiều lần, khiến cho cháu bé rất sợ hãi khi gặp thầy giáo. Đồng thời, phụ huynh mong muốn phía trường làm rõ vụ việc, để con em mình có một môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Tiếp nhận thông tin, phía lãnh đạo trường Victory đã yêu cầu thầy A. làm bản tường trình và họp xem xét vụ việc.

Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Dẫn nguồn từ báo Đời sống và Pháp luật, thầy giáo A. thừa nhận đã đánh học sinh trong giờ trưa để răn đe. Hành động này đã vi phạm nội quy của trường: Không trách phạt học sinh như: Đánh, mắng, xúc phạm nhân phẩm danh dự của học sinh hay các hình thức khác mà các quy định về quyền trẻ em, quy định của ngành giáo dục không cho phép.

Việc làm của thầy A. đã vi phạm đạo đức nhà giáo ảnh hưởng lớn đến uy tín của nhà trường.

Đáng nói, vào đầu năm học, thầy A. từng bị phụ huynh phản ánh việc thầy đánh học sinh, nhà trường đã chấn chỉnh. Tuy nhiên, thầy A. đã không khắc phục nên trường buộc phải cho thầy giáo thôi việc.

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