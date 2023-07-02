Biết hồ nước rất sâu, song vì tính mạng của người dân, Đại úy công an vẫn nhảy xuống nước với hy vọng cứu vớt em nhỏ nhanh nhất.

Theo Tuổi Trẻ online, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, chiều 1/7, trên đường về quê nghỉ cuối tuần qua huyện Việt Yên, đại úy Nguyễn Xuân Bằng - cán bộ Đội quản lý tài sản và trang cấp, Phòng hậu cần, Công an tỉnh Bắc Giang - thấy người dân hô hoán.

Ngay sau đó, anh đã quay xe và hỏi người dân sự việc đang xảy ra.

Đại úy Nguyễn Xuân Bằng, Công an tỉnh Bắc Giang - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Biết một cháu bé bị ngã xuống hồ Dục Quang, đại úy Bằng liền nhảy xuống hồ, lặn tìm em nhỏ trên.

Nhận thấy tình trạng em nhỏ nguy kịch, cơ thể tím tái vì đuối nước, anh nhanh chóng sơ cứu khẩn cấp. Sau đó, cháu bé được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Đại úy Nguyễn Xuân Bằng cho biết tại hiện trường vụ đuối nước chỉ có một cụ già và hai em nhỏ khác đang kêu cứu. Do tuổi cao, cụ già loay hoay tìm cách cứu người và hô hoán tìm sự giúp đỡ cùng các cháu. Biết hồ nước sâu, song vì tính mạng của người dân, anh Bằng vẫn nhảy xuống nước với hy vọng cứu vớt em nhỏ nhanh nhất.

Dẫn tin từ báo Bắc Giang, qua xác minh, bé trai là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2014) ở tổ dân phố Dục Quang, thị trấn Bích Động (Việt Yên). Bác ruột cháu Hoàng cho biết, chiều 1/7, Hoàng theo ông nội cùng hai anh, chị đi chơi ngoài hồ ở tổ dân phố Dục Quang. Do sơ ý, cháu bị ngã và bị dòng nước cuốn trôi xa. Người nhà hô hoán để nhờ người đi đường giúp đỡ.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), tình trạng đuối nước không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà nguy cơ luôn hiện hữu cả với những người ở độ tuổi thanh thiếu niên và trưởng thành.

Nhằm tránh những vụ đuối nước, đề nghị các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước; rà soát các vị trí, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao tổ chức cắm biển cảnh báo, làm rào chắn...

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