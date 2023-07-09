Ai được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh?

Đời sống 09/07/2023 18:03

Có 5 nhóm được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Dẫn tin từ Zingnews, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/7, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, nhóm người này cũng có một số thay đổi về quyền lợi.

Theo đó, 5 nhóm được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Ai được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh? - Ảnh 1
Trẻ em dưới 6 tuổi là nhóm đối tượng được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến - Ảnh: Zingnews

Nhóm 1:

  • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh.
  • Người được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.
  • Người thuộc hộ nghèo.
  • Người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
  • Thân nhân của người có công với cách mạng.
  • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Nhóm 2: Được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.

Các đối tượng này bao gồm:

  • Những người hoạt động cách mạng trước năm 1945.
  • Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
  • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.
  • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
  • Trẻ em dưới 6 tuổi.

Nhóm 3: Những người khám chữa bệnh tại tuyến xã.

Nhóm 4: Các trường hợp khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến có chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở (tương đương 270.000 đồng).

Nhóm 5: Những người tham gia bảo hiểm y tế năm năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện nay là 10,8 triệu đồng).

Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm:

  • Khám, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu.
  • Khám, chữa bệnh tại nơi được thông tuyến.
  • Khám, chữa bệnh có giấy chuyển tuyến của cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu.
  • Trường hợp cấp cứu.
  • Khám, chữa bệnh trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.
  • Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định.
  • Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến tặng.
  • Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.
Ai được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh? - Ảnh 2
Tính đến hết tháng 6/2023, toàn quốc có khoảng 91 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, bao phủ 92% dân số - Ảnh minh họa

Thông tin từ tạp chí VnEconomy, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước nhằm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Tham gia bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm đau, bệnh tật.

Tính đến hết tháng 6/2023, toàn quốc có khoảng 91 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, bao phủ 92% dân số. Hàng năm, toàn quốc có khoảng 120 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó mỗi năm có hàng trăm người được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng.

Hiện có gần 9.000 dịch vụ kỹ thuật; gần 2.400 loại thuốc thuộc danh mục được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Quỹ bảo hiểm y tế cũng thực hiện chi trả chi phí điều trị cho tất cả các bệnh hiểm nghèo như: Tim mạch, ung thư, bệnh hiếm…  tiền thanh toán không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, tuổi tác, số ngày điều trị và tổng chi phí…

Từ ngày 1/7/2023 bảng lương mới của bác sĩ, y sĩ, y tá sẽ thay đổi như thế nào?

Từ ngày 1/7/2023 bảng lương mới của bác sĩ, y sĩ, y tá sẽ thay đổi như thế nào?

Theo quy định, từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023, mức lương cơ sở của đội ngũ y bác sĩ sẽ có nhiều thay đổi như thế nào?

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo hiểm y tế chi trả 100% cho đối tượng nào ai được bảo hiểm y tế chi trả 100% bảo hiểm y tế

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 22 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 52 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ