Theo đó, 5 nhóm được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Dẫn tin từ Zingnews, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/7, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, nhóm người này cũng có một số thay đổi về quyền lợi.

Nhóm 2: Được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.

Các đối tượng này bao gồm:

Những người hoạt động cách mạng trước năm 1945.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trẻ em dưới 6 tuổi.

Nhóm 3: Những người khám chữa bệnh tại tuyến xã.

Nhóm 4: Các trường hợp khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến có chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở (tương đương 270.000 đồng).

Nhóm 5: Những người tham gia bảo hiểm y tế năm năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện nay là 10,8 triệu đồng).

Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm:

Khám, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu.

Khám, chữa bệnh tại nơi được thông tuyến.

Khám, chữa bệnh có giấy chuyển tuyến của cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu.

Trường hợp cấp cứu.

Khám, chữa bệnh trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định.

Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến tặng.

Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

Tính đến hết tháng 6/2023, toàn quốc có khoảng 91 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, bao phủ 92% dân số - Ảnh minh họa

Thông tin từ tạp chí VnEconomy, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước nhằm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Tham gia bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm đau, bệnh tật.

Tính đến hết tháng 6/2023, toàn quốc có khoảng 91 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, bao phủ 92% dân số. Hàng năm, toàn quốc có khoảng 120 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó mỗi năm có hàng trăm người được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng.

Hiện có gần 9.000 dịch vụ kỹ thuật; gần 2.400 loại thuốc thuộc danh mục được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Quỹ bảo hiểm y tế cũng thực hiện chi trả chi phí điều trị cho tất cả các bệnh hiểm nghèo như: Tim mạch, ung thư, bệnh hiếm… tiền thanh toán không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, tuổi tác, số ngày điều trị và tổng chi phí…