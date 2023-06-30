Từ ngày 1/7/2023 bảng lương mới của bác sĩ, y sĩ, y tá sẽ thay đổi như thế nào?

Đời sống 30/06/2023 12:46

Theo quy định, từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023, mức lương cơ sở của đội ngũ y bác sĩ sẽ có nhiều thay đổi như thế nào?

Theo thông tin từ VTV News, từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023 áp dụng lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng theo Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán Ngân sách Nhà nước 2023.

Từ ngày 1/7/2023 bảng lương mới của bác sĩ, y sĩ, y tá sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 1
Các bác sĩ, y tá trong giờ làm việc - Ảnh: VTV News

Bác sĩ cao cấp và bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I sẽ có mức lương từ 11.160.000 đồng đến 14.400.000 đồng.

Mức lương của bác sĩ và bác sĩ y học dự phòng hạng III sẽ ở mức từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng...

Khoản 1, Điều 13, Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, các chức danh nghề nghiệp được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

Từ ngày 1/7/2023 bảng lương mới của bác sĩ, y sĩ, y tá sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 2

Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ làm việc trong cơ sở y tế công lập từ 1/7/2023? - Ảnh: Pháp luật Plus

- Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Theo nguồn tin từ báo Sức Khỏe & Đời sống, bắt đầu từ 1/7/2023, khi mức lương mới được áp dụng thì bảng lương của y, bác sỹ, y tá, y sỹ sẽ thay đổi. Cụ thể như sau:

Từ ngày 1/7/2023 bảng lương mới của bác sĩ, y sĩ, y tá sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 3
Bảng lương của bác sĩ là viên chứcẢnh: Báo Sức Khỏe & Đời sống
Từ ngày 1/7/2023 bảng lương mới của bác sĩ, y sĩ, y tá sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 4
Bảng lương của bác sĩ là người lao động - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời sống
Từ ngày 1/7/2023 bảng lương mới của bác sĩ, y sĩ, y tá sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 5
Bảng lương của y sĩ là viên chứcẢnh: Báo Sức Khỏe & Đời sống
Từ ngày 1/7/2023 bảng lương mới của bác sĩ, y sĩ, y tá sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 6
Bảng lương của y tá - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời sống

 

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023?

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023?

Sẽ có 9 đối tượng được tăng lương cơ sở tử ngày 1/7/2023, theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ.

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