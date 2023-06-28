Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023?

Đời sống 28/06/2023 15:43

Sẽ có 9 đối tượng được tăng lương cơ sở tử ngày 1/7/2023, theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, không phải ai cũng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7 tới đây. Đối với NLĐ làm việc tại doanh nghiệp và ký hợp đồng lao động thì việc tăng lương cơ sở sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập, nghĩa là mức lương vẫn như cũ chứ không tăng.

Tuy nhiên, khi mức lương cơ sở tăng thì một số trợ cấp liên quan đến BHXH cũng tăng theo. Khi đó, NLĐ có tham gia BHXH nếu được giải quyết một số chế độ, trợ cấp được tính dựa theo mức lương cơ sở thì mức hưởng sẽ được tăng lên.

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Đối với NLĐ làm việc tại doanh nghiệp và ký hợp đồng lao động thì việc tăng lương cơ sở sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập, nghĩa là mức lương vẫn như cũ chứ không tăng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng.

Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Nghị định trên bao gồm:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP).

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

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Mốc thời gian và đối tượng được tăng lương - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
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