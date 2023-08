Đà Nẵng: Miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2023-2024

Đà Nẵng hỗ trợ hơn 408 tỷ đồng học phí cho học sinh năm học 2023-2024, gồm 316 tỷ đồng dành cho học sinh công lập, phần còn lại hỗ trợ học sinh ngoài công lập.

Theo thông tin từ VOV, chiều nay (19/7), Kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành Đà Nẵng bế mạc và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Trong đó có Nghị quyết “Hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2023 – 2024”.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, kể cả học viên học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông; trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập được hỗ trợ 100% học phí. Trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được hỗ trợ.

Đà Nẵng miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học công lập và ngoài công lập năm học 2023-2024 - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, mức hỗ trợ áp theo mức thu học phí công lập năm học 2023-2024 do HĐND TP. Đà Nẵng quy định. Thời gian hỗ trợ là 9 tháng của năm học 2023-2024. Những em đã được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và Thành phố sẽ được cấp bù phần hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2023 - 2024.

Dự kiến, tổng kinh phí TP. Đà Nẵng hỗ trợ học phí cho học sinh trong năm học 2023-2024 là hơn 408 tỷ đồng, trong đó phần dành cho học sinh công lập là 316 tỷ đồng, còn lại hỗ trợ học sinh ngoài công lập.

Ngoài nghị quyết hỗ trợ học phí, tại kỳ họp, HĐND Đà Nẵng cũng thông qua nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 cùng 27 nghị quyết trên các lĩnh vực, cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án và nhiều nội dung quan trọng khác.

