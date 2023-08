Sáng 23/6, lãnh đạo UBND phường Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) thông tin vụ tai nạn giao thông khiến 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 21h30 ngày 22/6, tại ngã tư Quán Toan (phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng), anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, ở huyện An Lão, Hải Phòng) lái xe container BKS 15C-122.62 kéo theo rơ mooc BKS 15R-103.97 xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Đặng Minh Tiến (SN 2002, ở huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cầm lái chở theo 2 người ngồi phía sau và xe mô tô BKS 16R7-2724 do 1 nam thanh niên điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Theo nguồn tin từ báo Lao động, vụ va chạm khiến 5 người bị thương. Các nạn nhân được người dân và cơ quan chức năng phối hợp đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Quán Toan kết hợp Trạm CSGT An Hưng khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, phối hợp điều tra vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

