Yến mạch và 8 công dụng 'thần kỳ' đối với sức khỏe và sắc đẹp

Cải thiện cảm giác no

Theo một nghiên cứu nhỏ, bột yến mạch cũng có thể có tác động tích cực đến cảm giác no, cảm giác no kéo dài sau khi ăn. Các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ đói và no của mọi người sau khi ăn bột yến mạch hoặc một món ăn sáng khác là cam. Kết quả: Những người ăn bột yến mạch không chỉ cảm thấy no hơn mà còn ít ăn vặt hơn sau bữa sáng.