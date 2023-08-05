Yến mạch và 8 công dụng 'thần kỳ' đối với sức khỏe và sắc đẹp

Theo một nghiên cứu nhỏ, bột yến mạch cũng có thể có tác động tích cực đến cảm giác no, cảm giác no kéo dài sau khi ăn. Các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ đói và no của mọi người sau khi ăn bột yến mạch hoặc một món ăn sáng khác là cam. Kết quả: Những người ăn bột yến mạch không chỉ cảm thấy no hơn mà còn ít ăn vặt hơn sau bữa sáng.

Yến mạch có thể chống lại chứng trầm cảm và giúp tâm trạng của bạn tốt hơn. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa một lượng carbs lành mạnh, kích thích sản xuất serotonin – một chất dẫn truyền thần kinh được sản xuất bởi tryptophan. Chất dẫn truyền này có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thèm ăn, giấc ngủ và tâm trạng.

Tốt cho tim mạch

Yến mạch rất giàu chất xơ hòa tan, một dưỡng chất có thể làm giảm hấp thu cholesterol vào máu. Từ đó, lợi ích của yến mạch giúp ngăn ngừa đau tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, beta-glucan trong yến mạch còn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Nhiều ý kiến của các chuyên gia sức khỏe cho rằng các thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch rất hiệu quả.

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Dưỡng ẩm da

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của bột yến mạch là làm mặt nạ. Bột yến mạch có đặc tính chống viêm và nó cũng là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời. Nó chứa chất béo và axit béo có tác dụng như kem dưỡng ẩm da tự nhiên giúp loại bỏ các tế bào da chết và có thể tăng collagen, kích hoạt hệ thống miễn dịch của bạn để duy trì làn da khỏe mạnh.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa polyphenol có trong yến mạch có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Ở cấp độ tế bào, polyphenol đã được chứng minh là giúp chống lại lão hóa và bệnh tật bằng cách giảm stress oxy hóa. (Về cơ bản, stress oxy hóa là sự mất cân bằng giữa việc sản xuất các gốc tự do gây tổn hại tế bào và khả năng cơ thể chống lại các tác dụng không mong muốn của chúng.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Yến mạch có nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh, đồng thời giúp bảo vệ cơ thể khỏi các phân tử gây hại được gọi là các gốc tự do.

Không những vậy, yến mạch còn là một trợ thủ trong cuộc chiến chống ung thư. Yến mạch chứa selen, chất chống oxy hóa giúp sửa chữa và bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện làn da bị vảy nến hay chàm eczema

Chất avenanthramide trong bột yến mạch là chất chống viêm nhiễm tự nhiên và làm lành các vết thương, được dùng để chữa trị chứng ngứa, khô da. Bạn có thể cho bột yến mạch vào trong nước tắm (nước ấm) hoặc sử dụng lotion có chứa chiết xuất từ yến mạch để thoa lên da.

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Hemoglobin là thành phần chính trong các tế bào hồng cầu. Khi cơ thể thiếu các tế bào hồng cầu sẽ gây ra bệnh thiếu máu. Triệu chứng thiếu máu bao gồm mệt mỏi, da nhợt nhạt, sưng tấy lưỡi, ngứa ran ở chân, thở dốc, chóng mặt và nhức đầu.

Mỗi khẩu phần yến mạch có chứa một lượng lớn khoáng chất sắt, điều này rất cần thiết cho sự hình thành hemoglobin. Do đó, đáp án cho thắc mắc ăn yến mạch có tác dụng gì là giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu.