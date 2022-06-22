Top 5 thực phẩm ngon miệng - đẹp mắt lại giúp da sáng hồng

Dinh dưỡng 22/06/2022 07:05

Làn da đẹp là làn da gìn giữ được vẻ căng bóng, mịn màng và không có các dấu hiệu lão hoá như thâm, nám, nếp nhăn… Ngoài việc chăm sóc từ bên ngoài thông qua các loại mặt nạ, sữa dưỡng, sử dụng thực phẩm đẹp da là bí quyết đơn giản mà hiệu quả cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn từ bên trong.

Cá biển

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích là những loại thực phẩm tuyệt vời để bạn có được làn da khỏe mạnh. Các loại thực phẩm này có nguồn axit béo omega-3 dồi dào. Trong đó, omega-3 là thành phần quan trọng để giúp cho làn da dẻo dai và giữ ẩm.

Các loại cá béo cũng có nguồn vitamin E dồi dào. Trong khi đó, vitamin E là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng nhất để da chống lại các tác nhân gây hại từ các gốc tự do.

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Ảnh minh họa: Internet

Cá biển hoặc các loại hải sản khác cũng mang đến lượng kẽm dồi dào để giúp cho da hồng hào, khỏe mạnh. Kẽm là khoáng chất quan trọng để tăng cường sức khỏe tổng thể cho da, giúp da thuận lợi trong quá trình sản xuất tế bào mới. Vì thế, khi tìm hiểu ăn gì đẹp da, bạn cũng đừng bỏ qua các loại cá biển nhé!

Đậu nành

Trong thành phần của đậu nành có chứa isoflavone. Đây là hợp chất thực vật hoạt động như các hormone estrogen. Vì thế, đậu nành mang đến một số lợi ích nhất định cho các bộ phận cơ thể, bao gồm làn da.

Cách thức bổ sung món ăn có chứa đậu nành hết sức đơn giản: Bạn có thể ăn đậu phụ và các sản phẩm liên quan như váng đậu, sữa đậu, giá đậu nành hoặc đơn giản hơn là sử dụng dầu đậu nành để nấu nướng.

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Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu nhỏ liên quan đến sức khỏe phụ nữ trung niên phát hiện ra rằng việc dung nạp isoflavone từ đậu nành mỗi ngày (trong 8-12 tuần liên tục) giúp họ giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi của da. Ở những phụ nữ đã bước vào giai đoạn mãn kinh, đậu nành còn có thể giảm tình trạng khô da, tăng tốc độ sản sinh collagen để tăng cường sức sống cho làn da.

Khoai lang

Beta carotene là dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe tổng thể và sức khỏe của làn da. Khi được dung nạp vào cơ thể, nó sẽ được chuyển đổi thành vitamin A.

Beta carotene có nhiều trong các loại rau, củ, quả như cam, cà rốt, cải bó xôi, khoai lang. Trong đó, khoai lang có chứa nhiều beta carotene hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang, được biết đến với hiệu quả giảm cân, giúp no lâu giảm cảm giác thèm ăn, ngoài ra khoai lang còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho da. Khoai lang là loại củ rất giàu vitamin A, C, E tốt cho tóc và da, trong vitamin E sẽ có khả năng tăng sự phát triển của chân tóc ở những người có tình trạng rụng tóc nhiều, ngoài ra đây được coi là “khắc chế” lão hóa da. Trong khoai lang còn chứa Beta-carotene một dưỡng chất được tìm thấy trong cam và cà rốt, giúp giữ cho làn da được khoẻ mạnh bảo vệ da như một loại kem dưỡng da chống nắng tự nhiên.

Điều thú vị là beta carotene trong khoai lang cũng góp phần vào việc làm da hồng hào dần lên theo thời gian. Vì thế, nó cũng mang đến cho bạn một vẻ ngoài khỏe mạnh và tràn đầy sức sống hơn.

Cà chua 

Những quả cà chua – nhất là những quả chín đỏ mọng đã và luôn luôn nằm trong "top" đầu những thực phẩm tốt cho da. Bên trong chúng có chứa lycopene cho da trắng hồng tự nhiên đầy sức sống. Không chỉ có vậy, loại quả quen thuộc này còn giúp bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời.

Để giải đáp ăn gì để đẹp da, thì cà chua là một trong những thực phẩm giúp da hồng hào được nhiều bạn nữ ưu tiên sử dụng với giá thành rẻ, dễ mua, dễ chế biến. Cà chua chứa một hàm lượng vitamin C dồi dào tuyệt vời và bao gồm tất cả các carotenoids chính, bao gồm lycopene.

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Ảnh minh họa: Internet

Loại trái cây này là nguồn tuyệt vời của thành phần carotene lycopene, một chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp giảm thiểu tình trạng da thô ráp. Lycopene đồng thời củng cố mạng lưới các chất chống oxy hóa trên bề mặt, tăng cường khả năng của da chống lại các tác nhân gây hại.Cà chua có chứa lycopene bảo vệ làn da.

Ớt chuông 

Không chỉ trái cây họ bưởi mà ớt chuông cũng là thực phẩm đẹp da rất giàu Vitamin C. Loại quả này còn giàu vitamin E tái tạo tế bào da, dưỡng da, chống lại nếp nhăn. Ớt chuông có hương vị hấp dẫn, phù hợp cho những món mặn từ xào cho đến nhồi thịt, áp chảo,... Màu sắc của chúng vô cùng phong phú: Đỏ, xanh, vàng rất mắt mắt, nhân lên cảm giác ngon miệng.

Ăn gì tốt cho da? Cũng giống như khoai lang, ớt chuông là nguồn beta carotene tuyệt vời có thể chuyển đổi thành vitamin A khi được dung nạp vào cơ thể.

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Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 149 gram ớt chuông đỏ chứa đến 156% DV hàm lượng vitamin A. Không những vậy, ớt chuông cũng là một trong những loại thực phẩm giàu vitamin C. Đây là dưỡng chất cần thiết để tạo ra collagen giúp da săn chắc, khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, vitamin còn hỗ trợ cơ thể hấp thụ chất sắt từ những nguồn dinh dưỡng khác để bạn không bị thiếu máu, làm sáng da.

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