Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ: Curcumin được tìm thấy trong củ nghệ, đây là hoạt chất nổi tiếng với đặc tính chống viêm và chống lại stress oxy hóa do độc tố, chất ô nhiễm gây ra. Cơ thể sẽ dễ bị tổn thương nếu thường xuyên tiếp xúc với không khí ô nhiễm hay khói thuốc lá trong các buổi gặp mặt. Vậy nên đây là hoạt chất cần thiết để bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân xấu gây nên.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau xanh: Các loại rau có màu xanh đậm điển hình như rau chân vịt, rau cải xoăn... có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, cùng vitamin và khoáng chất dồi dào. Trong những loại rau này chứa chất diệp lục, giúp làm sạch máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Táo và các loại họ cam quýt: Các loại trái cây như táo, cam chanh hay bưởi chứa lượng lớn vitamin C, chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm hiệu quả. Ngoài ra, việc bổ sung vitamin C cũng giúp cơ thể sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do và độc tố.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc bổ sung những thực phẩm tốt cho sức khỏe và giúp thanh lọc cơ thể thì bạn có thể tiến hành các bài tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Có thể đã lên kế hoạch tập luyện cụ thể cho năm mới, nhưng tại sao lại không bắt đầu ngay từ sau tết. Thách thức và thử một bài tập mới mà chưa từng làm trước đây. Hãy thử một bài luyện tập mới như đi bộ, đạp xe, khiêu vũ, aerobic, yoga...

Hãy thử một môn thể thao mới hoặc tham gia vào một đội bằng cách chơi golf, bowling, tennis, bóng chuyền hoặc bóng rổ.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp yoga vào thói quen tập thể dục của bạn sẽ giúp cơ thể bạn loại bỏ độc tố trong khi cũng làm dịu tâm trí của bạn. Trong sự hối hả của những ngày nghỉ Tết, yoga là một bài tập tuyệt vời để giúp tăng thể lực của bạn.

Đổ mồ hôi sẽ mất nhiều calo và thải các chất độc sau kỳ nghỉ là một cách tuyệt vời để giải độc cho cơ thể. Vấn đề không chỉ là tập thể dục mà thể dục thể thao giúp bạn hòa nhập và tương tác với xã hội.