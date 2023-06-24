Thực hư việc uống nước vối thường xuyên giúp sức khỏe tốt hơn, trường thọ dài lâu?

Dinh dưỡng 24/06/2023 12:08

Uống nước với mức độ phù hợp và đủ lượng mỗi ngày là rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, nếu sử dụng nước vối quá nhiều hoặc không theo liều lượng, có thể gây ra một số tác động không mong muốn.

Uống nước với mức độ phù hợp và đủ lượng mỗi ngày là rất tốt cho sức khỏe. Tổng quan, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mỗi người nên uống khoảng 2-3 lít nước mỗi ngày để giữ cho cơ thể luôn được cân bằng độ ẩm. Nước vối cũng không phải là ngoại lệ. Nước vối có chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, canxi, magiê và kali giúp giảm stress, tăng cường hệ miễn dịch, giảm thiểu viêm và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, nếu sử dụng nước vối quá nhiều hoặc không theo liều lượng, có thể gây ra một số tác động không mong muốn. Do đó, nên sử dụng nước vối và các loại nước ép khác với mức độ vừa phải và không quá thường xuyên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Thực hư việc uống nước vối thường xuyên giúp sức khỏe tốt hơn, trường thọ dài lâu? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống lá vối mỗi ngày có tốt không?

Người dùng nên sử dụng lá vối tươi để pha nước uống hàng ngày. Ngoài ra, những người quá gầy, suy nhược cơ thể, quá yếu ớt, thường hay bệnh vặt không nên dùng lá vối, nụ vối hoặc thân vối để điều trị bệnh.

Khi uống nước lá vối người dùng nên chú ý một số vấn đề như sau:

- Không nên uống quá nhiều, mỗi ngày chỉ uống một ấm trà hoặc một ly nước. Không được dùng thay nước lọc, bởi vì điều này có thể ảnh hưởng đến hệ thống bài tiết.

- Không uống nước lá vối khi đói và không được uống nước vối quá đặc. Nước lá vối có thể kích thích hệ thống tiêu hóa, làm tăng nhu động ruột. Do đó, sử dụng nước lá vối đậm đặc có thể gây cảm giác mệt mỏi, mất năng lượng, choáng váng.

- Nước lá vối hoặc nụ vối có thể thanh lọc cơ thể và mang lại một số cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, người dùng nên chú ý kết hợp chế độ ăn uống, luyện tập khoa học. Ngoài ra, trao đổi với thầy thuốc trước khi sử dụng để nắm rõ tình trạng sức khỏe và có liều lượng sử dụng phù hợp.

Thực hư việc uống nước vối thường xuyên giúp sức khỏe tốt hơn, trường thọ dài lâu? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Uống nước vối mỗi ngày có tốt không?" rồi phải không.

Những người sau đây cực 'đại kỵ' với nước lá vối

Tuy nước lá vối rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể uống được loại nước này. Dưới đây là những người không nên uống nước lá vối:

- Người quá gầy hoặc sức khỏe suy nhược không nên uống nước vối, bởi nước vối có tính chất kiểm soát lượng đường trong máu, lại giúp giảm cân.

- Phụ nữ có thai không nên uống nước vối quá đặc, quá nhiều vì ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, bài tiết.

- Mọi người không nên uống nước vối ngay sau bữa ăn, vì điều này có thể ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa.

Thực hư việc uống nước vối thường xuyên giúp sức khỏe tốt hơn, trường thọ dài lâu? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Trẻ em không nên uống nhiều nước vối.

- Người đang mất ngủ, hay bị rối loạn giấc ngủ cũng không nên uống nhiều nước vối.

- Người đang trong quá trình điều trị bệnh, đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu muốn uống nước lá vối.

- Theo các chuyên gia, người dân nên uống nước từ lá vối khô, hạn chế dùng lá vối tươi vì chứa chất kháng khuẩn, kháng viêm, có thể gián tiếp tiêu diệt vi khuẩn có lợi, gây nên tình trạng hao huyết.

- Kiêng uống ngay sau bữa ăn vì có thể ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa.

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