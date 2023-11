Thực hư ăn đồ chua giảm béo, nhiều người cố gắng ăn dưa muối thay rau còn 'hiểm họa khôn lường'

Theo Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ trên VnExpress, nhiều chị em cho rằng các thực phẩm có vị chua đều giàu vitamin C, giúp phân hủy và đốt cháy chất béo, ngăn tích tụ mỡ. Tuy nhiên, trên thực tế, bất kỳ loại thực phẩm nào ít nhiều khi nạp vào cơ thể đều cung cấp năng lượng.

Ăn đồ chua không giúp giảm cân. Ảnh: Internet

Các thực phẩm có vị chua sẽ cung cấp ít, còn các thực phẩm vị ngọt sẽ cung cấp nhiều hơn. ngay cả sữa chua là loại lên men được cho là lành mạnh, nhưng lạm dụng cũng gây hại cơ thể. Hoặc với những loại trái cây vị chua như cam, chanh, quýt... nếu lạm dụng sẽ gây ra tác dụng phụ.

Ăn thực phẩm lên men như dưa muối, cà muối hàng ngày thay rau rất nguy hiểm vì chúng chứa nhiều muối, nếu ăn nhiều ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp, gan, thận.

Tránh ăn dưa cà muối quá nhiều

Theo VTC, các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng, dưa muối có nhiều lợi ích đối với sức khỏe hệ tiêu hóa, giúp giảm cân và chống được số ít bệnh ung thư. Ở khía cạnh khác, do chứa hàm lượng muối (natri) cao nên dưa chua có ảnh hưởng không tốt đến tim mạch và có liên quan đến bệnh ung thư dạ dày.

Chất xơ từ dưa chua cũng khiến dạ dày có cảm giác nhanh no, hạn chế cảm giác thèm ăn làm chúng ta dung nạp ít thức ăn vào cơ thể hơn, từ đó giúp giảm cân rất tốt. Ngoài các mặt lợi nói trên, dưa muối vẫn có một số lưu ý khi dùng.

Dưa muối giúp ngon miệng hơn. Ảnh: Internet

Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản là hai đất nước thường xuyên ăn các sản phẩm ngâm muối, lên men chua. Tại đây, các bác sĩ phát hiện ra tỉ lệ ung thư dạ dày của người dân cao hơn đáng kể. Nguyên nhân là bởi các thực phẩm ngâm quá nhiều muối làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Ăn nhiều dưa chua nghĩa là chúng ta đang nạp vào cơ thể một lượng lớn natri sinh ra trong quá trình ngâm muối làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao.

Những người bị đau dạ dày, bị bệnh đường tiêu hóakhông nên ăn nhiều dưa chua vì tính axit trong dưa có thể làm dạ dạy đau cồn cào khi đói, lấn át vị giác của các món tiếp theo và gây ra tình trạng viêm loét dạ dày.

Cũng theo Báo Lao Động, khi ăn dưa muối, cà muối xổi hoặc dưa cà muối đã bị khú có thể gây độc hại bởi hàm lượng nitrit cao, có thể gây ung thư. Thêm vào đó, nếu dưa, cà không được rửa sạch sẽ còn tồn đọng rất nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng.

Dưa, cà muối chua tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng chỉ nên dùng vài bữa một tuần, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.

Cách giảm cân an toàn, hiệu quả

Theo Tuổi Trẻ, không bỏ bữa sáng, ăn các bữa đều đặn, không loại bỏ các thực phẩm yêu thích ra khỏi chế độ ăn, dùng chén và đĩa nhỏ hơn để đựng đồ ăn... nằm trong số các mẹo giúp bạn giảm cân an toàn và hiệu quả.

- Bỏ bữa sáng sẽ không giúp bạn giảm cân. Bởi vì nếu không ăn bữa sáng, bạn có thể sẽ bỏ lỡ các chất dinh dưỡng cần thiết và bạn có thể ăn vặt nhiều hơn trong ngày vì cảm thấy đói.

- Ăn vào các thời điểm đều đặn trong ngày giúp đốt cháy calo với tốc độ nhanh hơn. Điều đó cũng làm giảm cơn thèm ăn những đồ ăn vặt giàu chất béo và đường.

- Trái cây và rau chứa ít calo và chất béo, đồng thời giàu chất xơ - 3 yếu tố vốn cần thiết để giảm cân thành công. Chúng cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất.

- Đôi khi người ta nhầm lẫn giữa cơn khát với cái đói. Hãy uống nước và bạn có thể tiêu thụ thêm calo.

- Thực phẩm chứa nhiều chất xơ có thể giúp bạn no lâu và điều đó rất tốt cho việc giảm cân. Chất xơ được tìm thấy trong các thực phẩm từ thực vật, chẳng hạn trái cây, rau, yến mạch, bánh mì ngũ cốc nguyên cám, gạo lứt, các loại đậu...

- Dùng đĩa nhỏ hơn có thể giúp bạn ăn khẩu phần ít hơn. Bằng cách sử dụng đĩa và chén nhỏ hơn, bạn có thể dần quen với việc ăn các khẩu phần nhỏ hơn mà không bị đói. Mất khoảng 20 phút để dạ dày thông báo cho não biết là đã no, do đó bạn hãy ăn chậm và dừng ăn trước khi cảm thấy quá no.

- Vận động giữ vai trò quan trọng trong việc giảm cân. Ngoài mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tập thể dục có thể giúp đốt cháy lượng calo dư thừa mà bạn vốn không thể mất đi chỉ thông qua chế độ ăn kiêng. Hãy tìm một hoạt động bạn yêu thích và phù hợp với thói quen của mình.