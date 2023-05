Thử ngay những mẹo lựa dưa chuột sau đây để không bao giờ mua nhầm hàng cũ, hàng thuốc thay vào đó là dưa ngon, giòn ngọt lịm

Trên vỏ quả dưa leo non mới thường có một lớp phấn mỏng ở bề mặt vỏ. Ngoài ra, trên vỏ có nhiều nốt sần sùi, dưa leo còn có cuống, ở đuôi quả còn có núm hoa thì đây là những quả non ngon, rất tươi nhé.

Kích cỡ, trọng lượng

Ảnh minh họa: Internet

Chọn mua dưa leo ngon, bạn còn cần chú ý chọn mua những quả có kích cỡ đều nhau, nhỏ vừa phải, cầm chắc tay. Không chọn quả quá nhỏ cũng không chọn quả kích cỡ lớn, cầm nhẹ tay, những quả này thường bị xốp, ít nước, bị đắng.

Dựa vào màu sắc của dưa chuột

Dưa leo non, ngon ngọt thì lớp vỏ dưa leo phải có màu xanh tươi, đều màu từ đầu đến đuôi, trên vỏ quả không có màu ố vàng, vết thâm đen.

Những quả dưa chuột trồng trong tự nhiên có nhiều ánh sáng mặt trời trong quá trình sinh trưởng nên màu đậm hơn. Dưa chuột trồng trong nhà kính do thời gian chiếu sáng ngắn nên màu thường nhạt hơn so với dưa chuột trưởng thành tự nhiên.

Tốt nhất bạn nên chọn những quả dưa có màu xanh lá cây đậm và tránh chọn dưa chuột chứa hormone.

Dựa vào hình dáng quả dưa

Ảnh minh họa: Internet

Khi mua bạn cần chọn quả dưa leo thẳng, thuôn dài, không hoặc ít bị vẹo, những quả này có ruột đặc, non, ăn giòn, ngọt ngon hơn những quả dưa leo có dáng tròn.

- Không chọn những quả có hình dáng cong vẹo, phình to ở giữa, có hình dáng quá khác biệt ở phần đầu và đuôi quả như đầu to đuôi nhỏ, đuôi to đầu nhỏ. Những quả này thường là quả già, ruột nhiều hạt hoặc bị xốp, ăn đắng, không ngon. Thêm nữa, những chỗ phình to có thể chứa nhiều hóa chất nhất.

Chú ý tới nhựa khi cắt dưa

Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn dưa chúng ta thường cắt bỏ đầu của quả dưa đi. Nếu là dưa sạch, ít thuốc thì chỉ cần cắt ra bạn có thể cảm nhận được lớp nhựa khá dính, lúc lau thì có màu trắng sữa. Còn nếu quả dưa dẫm thuốc thì lúc cắt ra nhựa thì ít mà nước thì nhiều. Khi lau đi cũng chỉ hơi có màu trắng trong như nước yến thôi.

Một tiểu thương có kinh nghiệm bán rau 5 năm cho biết rau củ hiện nay hầu hết đều bị phun, tẩm thuốc sâu, chủ yếu là nhiều hay ít. Nếu sử dụng quá nhiều, thuốc sẽ ngấm dần vào rau củ ảnh hưởng trực tiếp tới người ăn. Tiểu thương này cho hay, khi mua dưa chuột ở chợ bạn không nên chọn những quả thon đều, xanh đậm bát mắt, bóng bẩy mà nên chọn quả đều màu, cầm chắc tay, không có vết thâm hay màu ố vàng.

Những vết ố vàng trên dưa chuột cho thấy chúng đã bị để lâu và bắt đầu có dấu hiệu bị hỏng, hoặc bị bơm hóa chất, những quả dưa này thường sẽ ăn không ngon và có thể có vị đắng, không nên mua.