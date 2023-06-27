Thấy cơ thể có 7 triệu chứng sau, lập tức dừng ngay việc nạp caffein vào cơ thể!

Bên cạnh lợi ích, caffein có thể gây ra các triệu chứng trào ngược axit vì có tác dụng làm giãn cơ thắt thực quản dưới, gây trào ngược axit. Bên cạnh đó, uống trà và soda (tất cả đồ uống chứa caffein) có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Cà phê có thể hỗ trợ sức khỏe của gan, chống lại bệnh tật. Một nghiên cứu cho thấy uống nhiều hơn 2 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm tỷ lệ sẹo gan và ung thư gan ở những người bị bệnh gan.

Cà phê có thể thay đổi quá trình lưu trữ chất béo, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, cả hai đều có lợi cho việc quản lý cân nặng. Tuy nhiên, ở một số người, uống cà phê gây ra cảm giác no. Thông thường, cảm giác no này khiến người uống muốn bỏ bữa hoặc ăn nhẹ. Tuy nhiên, khi cảm giác no biến mất, dạ dày trống rỗng, cơ thể sẽ cảm thấy đói. Điều này khiến nhiều người ăn uống quá đà vào bữa tiếp theo vì quá đói.

Dung nạp liều lượng lớn caffein có thể dẫn đến phân lỏng hoặc thậm chí tiêu chảy ở một số người.

Động kinh

Với những người không may mắc bệnh mãn tính hoặc do tuổi tác dẫn tới tình trạng thần kinh bất ổn định, thói quen sử dụng cà phê cũng cần được xem xét nghiêm túc. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống cà phê với nguy cơ lên cơn co giật hay động kinh ở các bệnh nhân tương ứng.

Dù vậy, rủi ro này được cho là chỉ tăng cao khi tiêu thụ caffeine liều lượng lớn. Kết luận trên cũng không áp dụng một cách giống nhau cho mọi trường hợp hay mọi cá thể.

Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn giấc ngủ

Do hàm lượng caffein cao, uống cà phê trong 6 giờ hoặc ít hơn trước khi đi ngủ có những tác động gây rối loạn giấc ngủ.

Thông thường cảm giác buồn ngủ nảy sinh khi trong não tích tụ một chất gọi là adenosine. caffein trực tiếp chặn adenosine, điều này làm giảm buồn ngủ sau khi uống. Nếu không thể bỏ thói quen uống cà phê bạn nên uống vào buổi sáng với liều lượng vừa phải.

Nếu bạn không thể loại bỏ hoàn toàn thói quen uống cà phê của mình, hãy uống cà phê sớm hơn hoặc giảm khẩu phần hàng ngày.

Cao huyết áp

Cà phê có thể làm tăng huyết áp trong một thời gian ngắn sau khi tiêu thụ. Một đánh giá của 34 nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ 200-300 mg caffein từ cà phê (tương đương 1,5-2 cốc) dẫn đến mức tăng trung bình lần lượt là 8 mmHg, 6 mmHg đối với huyết áp tâm thu và tâm trương.

Những người bị huyết áp cao nên ngừng uống cà phê. Tuy nhiên, nhiều kết quả điều tra khác cũng phản ánh, tùy kiểu gen, lượng cà phê có thể làm tăng hoặc không làm tăng huyết áp của một người.

Huyết áp tăng cao là yếu tố nguy cơ gây đau tim, đột quỵ vì có thể làm hỏng các động mạch theo thời gian, hạn chế lưu lượng máu đến tim, não. Các nhà nghiên cứu cho biết, tác dụng của caffein đối với huyết áp chỉ là tạm thời.

Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn nhịp tim

Caffeine không có tính chất cố hữu gây nguy hiểm cho tim mạch – đây là vấn đề thu hút rất nhiều sự chú ý và tranh luận, nhưng nay đã có lời giải cuối cùng từ các chuyên gia (các bạn có thể tham khảo tại mục 11 trong bài viết này).

Tuy vậy, tiêu thụ quá nhiều caffeine lại là một câu chuyện khác. Trên hết, mức độ “quá nhiều” ở đây có thể dao động theo mỗi cá nhân, tùy vào cơ địa, tuổi tác, hoặc các triệu chứng và tình trạng sức khỏe riêng biệt.

Do đó, nếu bạn hoặc người thân có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch nhưng vẫn muốn thưởng thức cà phê hoặc các loại đồ uống chứa caffeine, hãy dành thời gian gặp bác sỹ chuyên khoa để nghe tư vấn liều lượng chính xác và an toàn nhất có thể.

Tiêu chảy

Tác động của caffeine lên hệ tiêu hóa bài tiết không chỉ khiến người uống đi “hái hoa” nhiều hơn mà cả đi “vũ trụ” cũng vậy. Điều này đôi khi sẽ có lợi nếu bạn là người quan tâm tới tần suất đi vệ sinh, hoặc muốn kiểm soát thời điểm vào WC xả lũ theo đúng ý mình.

Tuy vậy, nó sẽ trở thành cơn ác mộng cho những ai mắc chứng tiêu chảy lại còn bị kích thích vào WC nhanh hơn cần thiết. Nếu bụng dạ chưa tốt, đừng mạo hiểm mà hãy cân nhắc kỹ càng quyết định uống cà phê của mình nhé.