Thấy cơ thể có 7 triệu chứng sau, lập tức dừng ngay việc nạp caffein vào cơ thể!

Dung nạp liều lượng lớn caffein có thể dẫn đến phân lỏng hoặc thậm chí tiêu chảy ở một số người.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cân

Cà phê có thể thay đổi quá trình lưu trữ chất béo, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, cả hai đều có lợi cho việc quản lý cân nặng. Tuy nhiên, ở một số người, uống cà phê gây ra cảm giác no. Thông thường, cảm giác no này khiến người uống muốn bỏ bữa hoặc ăn nhẹ. Tuy nhiên, khi cảm giác no biến mất, dạ dày trống rỗng, cơ thể sẽ cảm thấy đói. Điều này khiến nhiều người ăn uống quá đà vào bữa tiếp theo vì quá đói.