Rau cải xoong và 4 lợi ích sức khỏe trên cả tuyệt vời

Dinh dưỡng 01/12/2022 08:25

Ít ai biết được cải xoong là loại thực phẩm tuyệt vời trong việc phòng ngừa các bệnh về tim mạch, bổ mắt, lợi tiểu,....

Cải thiện sức khỏe xương

Thiếu vitamin K có thể làm tăng nguy cơ gãy xương và xương giòn. Lượng vitamin K trong cải xoong rất dồi dào, đủ để đáp ứng nhu cầu hằng ngày.

Kết hợp cải xoong trong chế độ ăn có thể cải thiện sức khỏe xương bằng cách điều chỉnh protein nền của xương, giảm mức độ bài tiết canxi qua nước tiểu và cải thiện sự hấp thụ canxi.

Cải xoong giúp giảm nguy cơ loãng xương và có tác dụng hàn gắn lại xương bằng cách thúc đẩy tái tạo xương.

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Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe mắt

Cải xoong chứa lutein và zeaxanthin - những hợp chất chống oxy hóa thuộc họ caroten. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lutein và zeaxanthin rất cần thiết cho sức khỏe của mắt. Đặc biệt, dưỡng chất này bảo vệ mắt khỏi bị hư hại do ánh sáng xanh. Hơn nữa, lutein và zeaxanthin, cũng như vitamin C có trong rau cải xoong còn làm giảm nguy cơ phát triển thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Trị giun, giải độc, lợi tiểu

 

Dùng cải xoong tươi giã nát lấy nước cốt uống, hoặc dùng một nắm cải xoong, 3 củ hành tây, 2 củ cải cho vào 1 lít nước, sắc lấy nước uống ngày 1 lần hàng ngày giữa các bữa ăn.

 

Lưu ý: Cải xoong an toàn cho hầu hết người sử dụng nhưng nếu khi ăn với số lượng lớn (>100g/lần) và trong thời gian dài thì có thể gây đau bụng hoặc làm tổn thương thận.

 

Khi dùng cải xoong trong bữa ăn hàng ngày cần rửa thật sạch và ngâm nước muối để tránh bị nhiễm giun, sán.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Một nghiên cứu trên 500.000 người đã cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim sẽ giảm đi 16% khi họ ăn rau cải xoong.

Cải xoong có chứa carotenoids giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim và đột quỵ. Ngoài ra còn có nitrat, có vai trò giảm viêm, giảm độ cứng và độ dày của mạch máu giúp các mạch máu khỏe mạnh hơn.

Hơn nữa, ăn cải xoong cũng giúp giảm cholesterol từ đó nâng cao sức khỏe tim mạch.

Rau cải xoong và 4 lợi ích sức khỏe trên cả tuyệt vời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

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