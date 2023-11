Phát triển bền vững, gắn liền với trách nhiệm xã hội giúp Vinamilk được vinh danh văn hóa kinh doanh Việt Nam

Với chủ đề “Văn hóa kinh doanh – Dòng chảy phát triển và hội nhập”, diễn đàn Văn hóa với doanh nghiệp năm 2023 vừa được khai mạc tại TPHCM vào cuối tuần qua. Đây là diễn đàn quốc gia thường niên do Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm lan tỏa Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

“Gần 50 năm hoạt động, Vinamilk vẫn kiên trì với định hướng xuyên suốt là mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho người tiêu dùng và xã hội. Chúng tôi không ngừng đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm theo hướng ngày càng bền vững hơn, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng như tích cực với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Tôi tin đó cũng là kim chỉ nam mà bất cứ doanh nghiệp Việt Nam nào cũng mong muốn hướng tới. Các tiêu chí của danh hiệu Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam chính là thước đo hiệu quả cho nỗ lực của các doanh nghiệp”, ông Huy chia sẻ.

Phát triển bền vững, tiên phong vì cộng đồng, trách nhiệm xã hội

Phát biểu khai mạc diễn đàn Văn hóa và doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh: Doanh nghiệp chính là trái tim của nền kinh tế, đóng góp hết sức quan trọng vào những kỳ tích của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Trong đó, “Văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp cần thể hiện rõ nét bản sắc cốt lõi của doanh nghiệp; đồng thời kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa riêng biệt của đất nước và con người Việt Nam, gắn với sự phát triển hưng thịnh, bền vững, có trách nhiệm với xã hội; lan tỏa được những hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng kinh doanh; quảng bá được hình ảnh đất nước, văn hoá con người Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, ông cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – phát biểu khai mạc diễn đàn Văn hóa với doanh nghiệp năm 2023.

Top 20 Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh năm 2023

Là doanh nghiệp gần 50 năm tuổi, quá trình phát triển của Vinamilk gắn liền với nhiều giai đoạn thăng trầm của đất nước và trở thành thương hiệu quốc dân, được chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam trong hơn một thập niên qua. Mới đây, “ông lớn” này đã tổ chức sự kiện tái định vị thương hiệu với thông điệp “Quyết tâm, táo bạo và luôn là chính mình”. Đại diện doanh nghiệp cho biết, thông điệp này cho thấy sự kế thừa di sản văn hóa doanh nghiệp suốt 47 năm và thổi vào đó một nguồn năng lượng mới mẻ, trẻ trung hơn.

Nhận diện thương hiệu mới của Vinamilk kế thừa di sản văn hóa của thương hiệu quốc dân gần 50 năm tuổi, với tinh thần mới mẻ - trẻ trung hơn.

Phát triển bền vững cũng là “tính cách” nổi bật của ông lớn ngành sữa Việt trong nhiều năm qua. Tiên phong trong các hoạt động bảo vệ môi trường, Vinamilk là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có cả nhà máy và trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS2060:2014.

Quyết tâm phát triển bền vững của đơn vị còn được thể hiện rõ nét qua sự kiện công bố chương trình hành động “Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050”. Vinamilk đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon (Net Zero) vào năm 2050, hưởng ứng cam kết mà Chính phủ Việt Nam đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2021 (COP26).

Sự kiện công bố lộ trình hướng đến Net Zero của Vinamilk vào tháng 5/2023.

Vinamilk đón nhận chứng nhận trung hòa carbon cho nhà máy và trang trại đầu tiên.

Cùng với đó, Vinamilk cũng được biết đến là doanh nghiệp luôn gắn liền với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và xã hội. Từ năm 2018, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) triển khai chương trình Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam. Sau 16 năm bền bỉ thực hiện, đến nay, chương trình đã trao hơn 42 triệu sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk đến hơn nửa triệu trẻ em khắp cả nước, với giá trị tương đương hơn 200 tỷ đồng.

Với Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Vinamilk đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn trẻ em khắp cả nước trong suốt 16 năm qua.

Văn hóa phát triển bền vững, gắn liền với trách nhiệm xã hội cũng là một trong những yếu tố giúp Vinamilk duy trì sức hấp dẫn trên thị trường nhân sự hiện nay. Hồi cuối tháng 8, doanh nghiệp vừa được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023. Trước đó, Vinamilk cũng là cái tên được nhắc đến thường xuyên tại các giải thưởng lớn như Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (2017-2020), Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đối với sinh viên Việt Nam năm 2020 của Anphabe, Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất nhiều năm liền do CareerBuilder Việt Nam và Amco thực hiện…