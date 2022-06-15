Nước mơ - 'thần dược' cho sức khoẻ và dung nhan ít ai biết mà bạn nên sử dụng vào mùa hè này

Quả mơ chứa nhiều chất chống oxy hoá tự nhiên như vitamin A, C, E và polyphenol. Các chất này có tác dụng ức chế các gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa nhiều loại bệnh. Ngoài ra, hợp chất beta-caro trong quả mơ còn giúp bảo vệ làn da khỏi tia cực tím, ngăn ngừa cháy nắng.

Trong quả mơ chứa rất nhiều vitamin A, đây là vitamin rất cần thiết cho sự duy trì và cải thiện thị lực. Do đó, uống nhiều nước quả mơ ngâm đường cũng sẽ hỗ trợ làm sáng mắt, ngăn chặn các gốc tự do tấn công cơ thể, từ đó sẽ tránh được các bệnh về mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp ổn định huyết áp

Nhờ giàu kali, nên nước mơ có thể hỗ trợ trong việc làm giãn mạch máu, cân bằng huyết áp. Không những huyết áp được bảo vệ đâu, một chế độ dinh dưỡng giàu kali còn giúp tim mạch khỏe mạnh, ngừa được những cơn đột quỵ.

Hỗ trợ làn da căng mịn

Trong nước mơ ngâm đường có chứa nhiều vitamin A, C nên rất tốt cho làn da. Việc bạn sử dụng nước từ quả mơ ngâm đường thường xuyên sẽ đem lại cho bạn một làn da căng mịn, sáng bóng.

Chống viêm hiệu quả

Tổ chức Viêm khớp Thế giới cho rằng, beta cryptoxanthin có trong nước mơ có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm hiệu quả. Những người bị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp nên sử dụng loại nước này điều độ.

Bảo vệ chức năng gan

Uống nước mơ đều đặn giúp gan hoạt động tốt hơn. Chất xơ, vitamin và các hợp chất chống ôxy hoá giúp giảm lượng mỡ thừa tích tụ trong gan, làm sạch máu và giảm lượng cholesterol xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, các chất chống ôxy hoá còn có vai trò bảo vệ tế bào gan trước tác động của gốc tự do và quá trình thoái hoá của cơ thể.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Quả mơ có tác dụng bảo vệ sự dẻo dai, săn chắc của xương khớp và ngăn ngừa thoái hóa mô sụn. Chất chống oxy hóa dồi dào khoáng chất trong quả mơ có vai trò tăng mật độ xương và ức chế các enzyme tham gia vào quá trình tiêu hủy tế bào xương.

Giúp ổn định huyết áp

Nước mơ là nguồn cung cấp kali dồi dào, hỗ trợ giãn mạch máu, giữ huyết áp luôn ở mức ổn định. Khoáng chất này còn giúp cân bằng điện giải, giữ nước cho cơ thể. Hơn nữa, một chế độ dinh dưỡng giàu kali còn giúp bảo vệ sức khoẻ tim mạch, ngăn ngừa những cơn đột quỵ.