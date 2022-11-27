Những món nướng thu hút được nhiều tín đồ ăn uống nhưng được các chuyên gia cho rằng chúng "siêu bẩn" - không nên ăn nhiều để bảo toàn cho sức khỏe

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đánh giá hàu là một thực phẩm dễ gây ngộ độc cho người ăn. Hàu sống có thể chứa vi khuẩn vibrio gây nhiễm trùng và ngộ độc nếu không chế biến đúng cách.

Quá trình chế biến hàu rất phức tạp tuy nhiên chẳng quán nướng nào có thời gian làm sạch cẩn thận. Do đó, dù nướng ở nhiệt độ cao cũng không đảm bảo tiêu diệt hết ký sinh trùng trong hàu.

Bánh mì khi nướng thường rất dễ bị cháy vì nó đã chín và càng dễ bắt lửa hơn. Trong bánh mì nướng cháy có thể chứa chất acrylamide được tạo ra trong quá trình làm nóng của đường và một số axít amin. Loại chất có hại thường thấy trong các thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây, bánh mì,… khi chúng được nướng quá lâu, hàm lượng acrylamide tăng lên rất nhanh. Acrylamide có thể ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản. Ngoài ra, một lượng nhỏ HCAs gây hại cũng có trong bánh mì cháy.

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Xúc xích, lạp xưởng nướng



Nhiều người rất thích ăn xúc xích nướng vì họ ngửi thấy mùi thơm lừng rất đặc trưng của món ăn này khi đi trên phố. Hàng rong, ngõ phố nào cũng có sự hiện diện của xạp xưởng, không chỉ ngon mà chúng còn tương đối rẻ nên rất được ưa chuộng. Nhưng trên thực tế, lạp xưởng là một trong những loại thực phẩm đáng lo ngại nhất thị trường khi không ít cơ sở đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì sử sụng thịt heo bẩn trong chế biến lạp xưởng.

Trong quá trình chế biến, các lò lạp xưởng thủ công thường dùng ánh nắng để làm khô. Nếu không che chắn tốt, lạp xưởng có thể bị bám bụi, khói, nhiễm vi khuẩn, trứng giun sán, thậm chí nấm mốc...

Các chuyên gia khuyên không nên ăn quá nhiều lạp xướng. Khi ăn cần lựa chọn cửa hàng uy tín, chất lượng đảm bảo. Lạp xưởng tươi ngon sẽ có vỏ khô ráo, sờ nhẹ sẽ không thấy chất dính cũng như nấm mốc, bề mặt chặt nhưng có khả năng đàn hồi khi ấn, vỏ và nhân thịt có độ gắn chặt vào nhau...

Cánh gà nướng

Trong cuộc sống nhiều người thích ăn cánh gà nướng, những ai đã từng ăn đều cho rằng cánh gà nướng có vị đặc biệt. Nếu ăn cánh gà tươi nướng chắc chắn sẽ ngon và an toàn nhưng phần lớn cánh gà ở các quán thịt nướng thường là cánh gà đông lạnh, thậm chí còn để rất lâu ngày.

Loại cánh gà này dù rẻ nhưng đã mất nhiều chất dinh dưỡng, mùi vị cũng kém hơn rất nhiều, quan trọng hơn là loại cánh gà đông lạnh có thể không đảm bảo vệ sinh, đã bị hư hỏng hoặc sản sinh vi khuẩn. Nếu ăn thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe, có thể gây ngộ độc.