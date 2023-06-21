Rau má không chỉ bổ dưỡng mà còn có nhiều tính năng trong việc chữa bệnh. Theo Đông y, rau má tác dụng giải nhiệt, giải độc tuyệt vời. Loại rau này còn được dùng để hạ huyết áp, giúp lưu thông máu, nhất là ở vùng tĩnh mạch và mao mạch. Còn theo y học hiện đại, rau má có tác dụng chống lại sự lão hóa của da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Vì vậy, nhiều chị em đã lựa chọn chiết xuất của loại rau này trong ứng dụng làm đẹp .

Rau má không đơn thuần chỉ là rau, mà còn là loại thảo dược có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe . Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng sẽ đem lại hậu quả đáng sợ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, người dân coi vị rau má là một vị thuốc mát, vị ngọt, hơi đắng, tính bình, không độc, có tính chất giải nhiệt, giải độc, thông tiểu, dùng chữa thổ huyết, tả lỵ, khí hư, bạch đới, lợi sữa.

Được đánh giá là lành tính và sử dụng rộng rãi trong đời sống . Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng có thể gây ra những tác hại khôn lường ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Ngày dùng 30 đến 40g tươi, vò nát vắt lấy nước uống hoặc sắc uống. Thuốc rau má không độc, phụ nữ có thai vẫn dùng được. Tại một số nước, người ta chú ý nghiên cứu rau má để tìm tác dụng chữa bệnh phong và bệnh lao. Theo tập san Societe des amis du parc botanique de Tananarive, 1941 và 1942 tại Mangat, người ta dùng rau má chữa phong có kết quả tốt hơn chế phẩm của đại phong tử. Năm 1949, Lythgoe và Tripper đã nghiên cứu tác dụng chữa phong của xentolozit.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chất chế từ asiaticozit có tác dụng chống vi trùng lao.

Ở một số nước, người ta chế rau má dưới dạng: Viên nén chứa 0,01g rau má: Chữa các chứng giãn tĩnh mạch, chứng nặng chân do máu ở các tĩnh mạch chân chậm trở về tim. Ngày uống 3-6 viên vào bữa ăn. Thuốc tiêm 1ml chứa 0,02g cao rau má: Chữa bỏng, vết thương do chấn thương hoặc vết phẫu thuật, các tổn thương ở da và niêm mạc (tai, mũi, họng) hoặc sản phụ. Cách 1 ngày tiêm bắp 1 ống phối hợp bôi thuốc mỡ (1% cao rau má) hoặc thuốc bột chứa 2% cao rau má.

Tác hại của rau má nếu dùng sai cách

Rau má tuy là thực phẩm lành tính nhưng cũng có dược tính cao, vì thế không thể lạm dụng khi sử dụng. Nếu dùng nhiều rau má sẽ dẫn đến hậu quả xấu sau đây:

Ảnh hưởng đến tiêu hóa

Rau má có tính hàn, có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy nhẹ. Rau má thường được uống sống nên quá trình chế biến nếu không đảm bảo vệ sinh cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa cho người dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm khả năng mang thai và tăng nguy cơ sảy thai

Phụ nữ nếu dùng rau má lâu ngày có thể làm giảm khả năng mang thai. Loại rau này cũng gây nguy cơ sảy thai nếu sử dụng trong thai kỳ.

Vì thế, phụ nữ đang trong thời kỳ sinh nở và phụ nữ có thai không nên dùng nhiều loại rau này.

Tăng lượng đường trong máu

Nhiều người cho rằng rau má giúp giải nhiệt tốt trong mùa hè, nên ngày nào cũng ăn loại rau này, hoặc ép lấy nước uống. Nhưng việc dùng quá nhiều rau má như vậy sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Điều này rất nguy hiểm, bởi nó khiến lượng cholesterol cũng tăng, dẫn đến nhiều căn bệnh khác. Đặc biệt, người bị tiểu đường càng không nên ăn nhiều rau má.

Ảnh minh họa: Internet

Làm giảm tác dụng của thuốc

Rau má có thể tương tác với các thuốc gây buồn ngủ và thuốc chống co giật, barbiturat, benzodiazepin, thuốc mất ngủ, và các thuốc chống trầm cảm... Nó cũng có thể làm giảm hiệu quả của insulin và thuốc tiểu đường uống khác, cũng như các thuốc hạ cholesterol.

Cách trồng rau má tại nhà vô cùng đơn giản

Rau má là một loại rau thông dụng, không chỉ được sử dụng trong nấu ăn mà nó còn có nhiều tác dụng trong điều trị bệnh.

Đặc biệt, cách trồng rau má cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần tận dụng những chiếc chậu nhựa cũ kỹ để gieo trồng và chăm sóc rau má ngay tại nhà với các bước cực kỳ đơn giản.

Để bắt đầu trồng rau má tại nhà, bạn cần chuẩn bị những vật liệu như sau:

Dụng cụ trồng: Ta sẽ tiến hành trồng rau má tại nhà bằng chậu nhựa. Nếu không có chậu nhựa, bạn có thể trồng rau má vào trong thùng xốp, khay, bao xi măng,…

Đất trồng: Rau má có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau: Đất thịt pha cát, đất tơi xốp và loại đất phèn. Bạn nên sử dụng đất thịt pha cát là lý tưởng nhất. Điều quan trọng rằng, bạn cần phải đảm bảo một số yếu tố khác nữa về đất trồng rau má như độ tơi xốp, thoát nước, không sâu bệnh,…

Ảnh minh họa: Internet

Hạt giống cây rau má: Hiện nay trên thị trường có tất cả 3 loại giống rau má. Đầu tiên đó là rau má mèo với đặc điểm là cây thấp, lá nhỏ, bò sát mặt đất. Loại thứ hai là rau má cọng tím, có thân màu tím, phái lá hành răng cưa. Loại cuối cùng là rau má mỡ, thân và lá to, xanh mướt.

Bạn có thể mua các loại hạt giống rau má tại các cửa hàng nông sản hoặc siêu thị trên toàn quốc.

- Bước 1: Bạn có thể bỏ qua bước ngâm hạt và gieo hạt giống trực tiếp ngay xuống đất vì hạt rau má cho nảy mầm nhanh.

- Bước 2: Bạn cần gạch từng hàng thẳng để gieo hạt cho đều hoặc gieo đều cả khay. Việc làm này cũng giúp bạn điều chỉnh mật độ hạt giống hợp lý, khi gieo không bị quá dày.

- Bước 3: Sau khi gieo hạt xong, hãy phủ một lớp đất mỏng lên trên và tiến hành tưới nước bằng vòi hoa sen.

- Bước 4: Khoảng 3-5 ngày sau kể từ khi gieo hạt, bạn cần tiến hành phủ rơm rạ hoặc túi ni lông để giữ ẩm, tránh nắng để cho hạt nhanh nảy mầm hơn. Khi thấy hạt rau má có dấu hiệu nảy mầm, bạn hãy tháo gỡ chúng để cây đón ánh sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Trồng rau thì ta không thể thiếu bước chăm sóc rau. Cụ thể, cách chăm sóc rau má rất đơn giản:

Đầu tiên, bạn cần tưới nước thường xuyên cho cây. Mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều tối. Nếu trời mưa thì bạn nên giảm số lần tưới. Bạn cần chú ý theo dõi vào những lúc trời mưa này để tránh tình trạng đất bị ngập úng khiến cây bị thối.

Ảnh minh họa: Internet

Cây rau má thường mọc bò trên mặt đất. Vì thế bạn cần thường xuyên làm cỏ để lấy khoảng trồng cho cây phát triển. Khoảng 2 tuần sau khi gieo hạt, nếu rau má phát triển quá dày thì bạn có thể tỉa bớt và bắt đầu trồng sang một chậu mới.

Tiến hành bón phân sau khoảng 3 tuần gieo hạt. Loại phân bạn có thể sử dụng là: phân hữu cơ, phân bò, phân gà, phân cá, phân trùn quế,… Sau đó, bạn cứ bón phân mỗi 10-15 ngày 1 lần.