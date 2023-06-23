Loại củ thường thấy trong bếp được mệnh danh là 'tiên dược' của phụ nữ, ăn vào đẹp dáng đẹp da, ngày càng trẻ ra

Gừng là một loại thực vật có hoa vùng nhiệt đới, thường được trồng ở Ấn Độ, Trung Quốc, Caribe, Châu Phi và các vùng khí hậu ấm áp khác. Rễ của cây gừng được biết đến là một loại gia vị và hương liệu đặc biệt. Ngoài ra, nó cũng được xem là một phương thuốc truyền thống giúp chữa một số bệnh ở nhiều nền văn hoá khác nhau trong suốt hàng nghìn năm nay.

Trong thời đại hiện nay, nhu cầu nâng cao sức khỏe, chăm sóc bản thân của phụ nữ đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất. Và gừng đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều người để chăm sóc sức khỏe và làn da của mình. Chính vì thế, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lợi ích của gừng đối với sức khỏe và làn da của phụ nữ, cùng với những cách sử dụng gừng để có được sức khỏe và vẻ đẹp hoàn hảo.

Đây là một loại gia vị quen thuộc trong bếp ăn của mỗi gia đình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng gừng còn là một loại "tiên dược" giúp cho phụ nữ không chỉ có thể tăng cường sức khỏe , mà còn giúp cho làn da trở nên đẹp hơn và dáng thon gọn hơn.

Mang thai

Theo truyền thống thì gừng thường được dùng trong nửa đầu thai kỳ để làm giảm các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn hoặc tiết nước bọt. Còn trong nửa cuối thai kỳ nên sử dụng gừng một cách thận trọng vì nó có thể tác động làm tăng huyết áp là điều rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai. Trong thời kỳ cho con bú cũng nên cẩn trọng nếu dùng gừng vì nó được bài tiết vào sữa mẹ và có thể gây mất ngủ với trẻ em.

Ngăn lão hóa da

Khoảng 40 hợp chất chống ô xy hóa trong gừng có thể giúp ngăn ngừa các dấu hiệu của lão hóa da. Các hợp chất này ngăn tổn hại do gốc tự do gây ra trên da. Gừng cũng giúp cải thiện độ đàn hồi của da và màu da.

Lấy gừng xay nhuyễn hoặc bột gừng, mật ong và nước cốt chanh. Đánh đều rồi đắp hỗn hợp lên. Để trong 30 phút rồi rửa sạch.

Làm giảm đau bụng do kinh nguyệt

Khi bị đau bụng do kinh nguyệt, bạn nên uống một cốc trà gừng nóng, sẽ làm giảm cơn đau. Gừng đã được thử nghiệm với một nhóm phụ nữ bị đau bụng kinh và kết quả cho thấy loại củ này có hiệu quả rất tốt trong việc giảm đau.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm Cholesterol

Ăn gừng có thể giúp bạn chống lại mức cholesterol “xấu” hoặc LDL. Các chuyên gia khuyến nghị, dùng 5 gram gừng mỗi ngày trong 3 tháng có thể làm giảm mức cholesterol LDL trung bình xuống 30 điểm.

Xóa mờ mụn trứng cá và khuyết điểm

Gừng có thể được sử dụng để khắc phục những khuyết điểm trên da. Các chất khử trừng trong gừng giúp tiêu diệt vi khuẩn không chỉ trên bề mặt da mà còn ở sâu trong lỗ chân lông. Hơn nữa, gừng không gây bất cứ tác dụng phụ nào trên da.

Chỉ cần vỗ một chút nước ép gừng lên da bị khuyết điểm rồi để khô. Sau đó, rửa sạch bằng nước. Áp dụng cách này một vài ngày để thấy kết quả rõ rệt.