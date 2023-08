Củ nghệ có chứa chất curcumin, một hợp chất chống viêm mạnh đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc kiểm soát cơn đau do viêm khớp.

Sữa nghệ là một phương pháp chữa đau khớp phổ biến của người Ấn Độ, và có thể được làm bằng cách đun sôi bột nghệ với sữa, mật ong và một chút hạt tiêu đen.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa hạt

Các loại hạt như đậu nành, hạnh nhân, hạt điều và macca đều rất tốt cho sức khỏe xương. Trên thị trường, các loại sữa này thường được bổ sung thêm một số chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt là canxi và vitamin D.

Đôi khi bạn sẽ phải ngạc nhiên khi đọc nhãn thành phần thực phẩm của các loại sữa hạt vì nó có thể chứa nhiều canxi và vitamin D hơn những sản phẩm sữa bò.

Trong số tất cả các loại sữa hạt, sữa đậu nành là một lựa chọn tốt hơn cả nhờ hàm lượng protein cao, cùng với lượng canxi, vitamin D, photpho và magie dồi dào.

Nước khoáng giàu canxi

Nước khoáng có hàm lượng canxi cao như nước khoáng sữa (mineral water), có thể cung cấp canxi cần thiết cho xương và khớp của bạn.

Nước chanh

Nước chanh có hàm lượng vitamin C cao. Nó trở thành một loại đồ uống chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Drug Design, Development and Treatment, vitamin C có thể làm giảm viêm ở những người béo phì bị tăng huyết áp hoặc tiểu đường, cũng như các dấu hiệu viêm như protein phản ứng C và interleukin.

Ảnh minh họa: Internet

Nước trái cây và rau

Các loại trái cây như: cam, bưởi, chuối, dứa,… chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe xương khớp. Hàm lượng kali trong cam, chuối,... có thể giúp cải thiện mật độ khoáng của xương. Lượng vitamin C cao trong bưởi, cam,... cũng hỗ trợ sản xuất collagen trong chất nền xương và loại bỏ các gốc tự do có hại.

Các loại rau có lá màu xanh đậm cũng là nguồn canxi dồi dào tốt cho xương của bạn. Bạn có thể chế biến sinh tố xay kết hợp giữa hoa quả tươi và các loại rau củ để nhận được chất xơ và tất cả các chất dinh dưỡng quý giá này.

Nước nha đam

Nha đam có chứa các hợp chất đã được chứng minh là làm giảm viêm và cải thiện sức khỏe khớp. Trộn nước ép lô hội với nước hoặc nước trái cây khác để có thức uống giải khát mùa hè.