Không phải cam, đây chính là những loại quả cung cấp gấp đôi vitamin C mà bạn nên ăn hàng ngày

Vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện chức năng hoạt động của các bộ phận khác nhau trong cơ thể; là chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại một số vấn đề do các gốc tự do gây ra như quá trình lão hóa, các bệnh lý liên quan ung thư, tim mạch, viêm khớp … Đồng thời còn giúp tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ chức năng hoạt động của các tế bào giúp bảo vệ hệ miễn dịch, từ đó giúp các vết thương mau lành, ngăn ngừa các vết bầm trên da. Nếu thiếu vitamin C sẽ dẫn đến suy giảm chức năng miễn dịch và dễ bị nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp.

Trong một khẩu phần ăn gồm 2 trái kiwi có chứa tới 137mg vitamin C - gần gấp đôi so với một trái cam. Kiwi cũng rất giàu vitamin K, cung cấp 31% RDA của bạn. Cùng với lượng kali, mangan, đồng và chất xơ dồi dào, kiwi là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời.

Trái cây này cũng không xa lạ với người dân Việt. Các chị em có thể tìm mua trái cây này ở bất cứ siêu thị hay khu chợ nào.

Ảnh minh họa: Internet

Quả ổi

Trong những loại quả giàu vitamin C đứng số một không phải cam quýt mà chính là quả ổi. Đây là trái cây vùng cận nhiệt đới, chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với quả cam. Đồng thời, quả ổi cũng giàu lượng vitamin A, axít folic và các chất khoáng: kali, đồng, mangan. Ổi cũng là thức ăn tốt vì chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa, ít cholesterol và muối natri. Do hàm lượng vitamin C trong quả ổi khoảng 200mg cho 100g ổi. Muốn tốt cho hệ miễn dịch thì phải ăn nhiều ổi sẽ rất tôt cho sức khỏe và tăng cường sức đề kháng của bạn.

Ớt

Ở cùng trọng lượng 250g, một trái ớt cung cấp tới 190mg vitamin C - gần gấp ba lần so với một quả cam. Ớt màu xanh và màu vàng chứa ít vitamin C hơn ớt màu đỏ, nhưng ở mức 120mg vitamin C, chúng vẫn cung cấp tới 200% RDA (chỉ số khuyến nghị sức khỏe) của bạn.

Ớt cũng là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, giúp tăng cường sức khỏe của mắt, vitamin B6, vitamin E, chất xơ và kali.

Đu đủ

Ai cũng biết quả đu đủ được mọi người quen thuộc, nó chứa lượng vitamin C khoảng 62mg cho 100g. Nó cũng là một loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa như carotene và flavonoid, vitamin A và folat. Đồng thời, nếu bạn thường xuyên ăn đu đủ được cho là giảm nguy cơ ung thư đại tràng và ung thư cổ tử cung.

Dâu tây

Dâu tây cũng được xếp vào danh sách top 10 loại trái cây giàu vitamin C. Cứ 100gr dâu tây sẽ chứa khoảng 58.8mg vitamin C. Theo đó, dâu tây có thể cung cấp gần 150% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Bạn nên dùng dâu tây tươi bằng cách ăn trực tiếp hoặc làm sinh tố để tận dụng nguồn dinh dưỡng dồi dào từ loại trái cây này, bao gồm vitamin C, chất xơ, folate, chất chống oxy hóa.