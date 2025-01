Theo báo Lao Động , rau họ cải có chứa các hợp chất sinh học như glucosinolates, flavonoid và sulforaphane. Đây là những chất có khả năng kích thích hoạt động của các enzyme giải độc trong gan. Glucosinolates, khi bị phân hủy, tạo ra các hợp chất có thể giúp gan phân hủy và loại bỏ các chất độc hại từ cơ thể. Còn sulforaphane – một hợp chất đặc biệt trong các loại rau họ cải – có tác dụng mạnh mẽ trong việc chống lại các gốc tự do, đồng thời kích thích gan sản xuất các enzyme bảo vệ tế bào và thải độc.

Rau họ cải còn có tác dụng giảm viêm, bảo vệ gan khỏi các tổn thương do các yếu tố bên ngoài như ô nhiễm môi trường, thuốc và rượu. Chế độ ăn giàu rau họ cải có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu - một tình trạng gan phổ biến liên quan đến lối sống không lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, rau họ cải còn có những lợi ích sức khỏe bất ngờ. Theo báo Thanh Niên, với nguồn dưỡng chất dồi dào, các loại rau họ cải có thể mang đến những lợi ích sau:

Giảm nguy cơ ung thư

Chất xơ và nhiều hóa chất có hoạt tính sinh học trong rau họ cải được chứng minh là giúp ngăn ngừa ung thư. Trong đó, vitamin C và carotenoid được chứng minh là có khả năng chống ôxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do. Các gốc tự do này là tác nhân làm hư hại tế bào và góp phần dẫn đến ung thư.

Ngoài ra, trong rau họ cải còn có chất glucosinolate. Khi vào cơ thể, chất glucosinolate sẽ được phân hủy thành isothiocyanate và indoles. Cả 2 hợp chất này đều giúp giảm viêm. Trong nhiều trường hợp, viêm mạn tính là tác nhân gây hư hại tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư.

Hỗ trợ giảm cân

Ăn các loại thực phẩm chứa ít calo và giúp no lâu là mấu chốt giúp giảm cân thành công. Các loại rau họ cải đều đáp ứng được điều này vì rất giàu chất xơ. Chất xơ chứa ít calo nhưng lại tiêu hóa chậm nhờ đó giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Để đảo bảo cơ thể khỏe mạnh, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người trưởng thành nên ăn chất xơ từ 25 đến 30 gram/ngày.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ăn quá nhiều chất béo sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Thay vì vậy, mọi người cần giảm chất béo và ăn nhiều rau hơn, trong đó có các loại rau họ cải. Hàm lượng chất xơ trong rau sẽ giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm huyết áp cao. Đây vốn là những yếu tố góp phần gây bệnh tim, theo Healthline.