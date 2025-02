Không ngờ loại quả bé nhỏ này lại giàu vitamin gấp 7-10 lần cam, chợ Việt bán cực rẻ 

Lượng Vitamin C có trong táo ta cao gấp 7 – 10 lần so với cam, quýt. Do đó, táo ta giúp tăng cường sức đề kháng, chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe và làn da của người dùng. Các nhà nghiên cứu còn chiết xuất nước ép táo ta để làm nguyên liệu cho các sản phẩm chăm sóc làn da của phái nữ.Bên cạnh đó, nhân hạt táo khi sao đen làm dùng thuốc an thần, chữa suy nhược thần kinh, chứng đổ mồ hôi trộm hiệu quả. Bạn có thể dùng 2 – 3 gam hạt táo đen sắc uống trong ngày để cải thiện tình trạng.

Phòng ngừa bệnh tiểu đường

Chất xơ trong táo ta làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp ổn định lượng đường trong máu, đặc biệt beneficial cho người tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy táo ta có thể cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, giảm nguy cơ kháng insulin và tiểu đường tuýp 2.

Ảnh minh họa: Internet

Đề phòng bệnh cảm lạnh

Cảm lạnh là bệnh thường diễn ra vào mùa lạnh với những người sức đề kháng yếu. Một muỗng dịch ép tươi của quả táo, thêm một nhúm nhỏ bột hạt tiêu, uống một lần trong ngày sẽ ngăn ngừa được chứng cảm lạnh.

Nâng cao sức khỏe não bộ

Các chất chống oxy hóa trong táo ta giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do stress oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Một số nghiên cứu cho thấy táo ta có thể cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức.

Chữa bệnh dạ dày

Táo có thể chữa được cả bệnh đau dạ dày và chứng viêm dạ dày mãn tính. Để làm điều đó cần gọt vỏ táo, sau đó đem xay thật nhuyễn rồi ăn loại bột táo tươi này vào buổi sáng lúc bụng đói. Cố gắng không dùng thức ăn khác trong vòng 5 giờ sau đó để bột táo phát huy hết tác dụng. Tiếp tục làm như vậy để chữa bệnh dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Mặc dù táo ta có nhiều tác dụng chữa bệnh tốt nhất là bạn nên ăn táo ta ở một liều lượng vừa phải và có thể thay đổi hoặc xen kẽ với các loại trái cây khác để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.