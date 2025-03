Không ngờ loại gia vị 'rẻ như cho', lại là vị 'thuốc quý' với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe 

Kháng viêm và giảm đau: Các hợp chất trong củ riềng có tác dụng ức chế các enzyme gây viêm, giúp giảm đau và sưng tấy ở các khớp. Nhiều người bị viêm khớp đã sử dụng củ riềng như một phương pháp hỗ trợ điều trị tự nhiên. Củ riềng có tác dụng làm giãn cơ, giúp giảm đau cơ do vận động quá sức hoặc căng thẳng. Ngoài ra, tinh dầu riềng có thể được dùng để massage giảm đau cơ.

Phòng ngừa ung thư: Do củ riềng có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm nên loại thảo dược này có tác dụng hỗ trợ giảm các thiệt hại DNA tạo ra bởi các gốc tự do và các một vài yếu tố độc hại khác. Một loại flavonoid hay được gọi là galanin có chứa trong củ riềng đóng vai trò trung tâm trong việc ngăn ngừa sự tấn công của ung thư vì giúp điều chỉnh các hoạt động của enzyme và phá hủy được độc tính gen.

Tăng khả năng miễn dịch của cơ thể: Dùng riềng thường xuyên giúp cơ thể tăng cường hệ thống miễn dịch khá tốt. Chiết xuất củ riềng ngăn ngừa và tiêu diệt được các vi khuẩn trong cơ thể. Vậy nên, hệ thống miễn dịch sẽ mạnh lên rất nhiều khi bụng đói hoặc nhịn ăn.

Hỗ trợ điều trị bệnh hô hấp: Củ riềng có tính ấm, vị cay, giúp làm loãng dịch nhầy trong đường hô hấp, từ đó dễ dàng loại bỏ đờm nhớt, giúp thông thoáng đường thở. Các hoạt chất trong riềng có khả năng kích thích sự hoạt động của các tế bào lông chuyển trong đường hô hấp, giúp đẩy nhanh quá trình loại bỏ đờm và các tác nhân gây kích ứng khác.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Củ riềng chứa các hợp chất có khả năng kích thích dạ dày sản xuất nhiều dịch vị hơn, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người gặp vấn đề về tiêu hóa, như khó tiêu, đầy hơi.

Tinh dầu trong củ riềng có tác dụng làm giảm co thắt cơ trơn đường ruột, giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu. Ngoài ra, củ riềng còn có tác dụng trung hòa axit trong dạ dày, giúp giảm ợ nóng. Củ riềng còn có tác dụng chống nôn, giúp giảm cảm giác buồn nôn do say tàu xe, ốm nghén hoặc ngộ độc thực phẩm.