Hạt nêm và bột ngọt cái nào tốt cho sức khỏe hơn? Chuyên gia y tế lên tiếng 'giải oan' cho loại gia vị này

Mì chính là gì?

Mì chính hay còn gọi là Bột ngọt. Mì chính chỉ là 1 gia vị có tác dụng điều vị, không có giá trị dinh dưỡng, được chứng nhận an toàn trong điều kiện sử dụng nấu ăn thông thường và không lạm dụng. Tuy nhiên, có thể biến đổi thành chất gây hại ở nhiệt độ 300 độ C (nhiệt độ nấu ăn thông thường chỉ đạt đến khoảng 260 độ C).

Mì chính được sản xuất từ mật mía đường, tinh bột ngũ cốc,…