Chuyên gia lý giải bất ngờ về phần bọt nổi lên khi luộc thịt, hầm xương mà 99% chị em không biết là tinh chất hay do nhiễm hoá chất

Trong quá trình luộc thịt, hầm xương nước sẽ bị sủi bọt rồi có lớp đục màu trắng nổi lên. Đây có phải là tạp chất bẩn, tích tụ và có cần vớt bỏ lớp bọt này hay không?

Thói quen của nhiều chị em nội trợ khi chế biến thịt hoặc ninh xương đó là bất kể loại thịt nào khi đun sôi trong nước chị cũng thấy nổi lên lớp váng. Nhìn nó rất khó chịu nên chị thường vớt bỏ đến khi nồi nước sạch sẽ, không nổi bọt nữa thì mới thôi. Bởi chị nghĩ đây là tạp chất bẩn, tích tụ trong thịt nên cần phải được loại bỏ để miếng thịt thơm ngon và an toàn. Nhiều người có thói quen vớt bọt này đi - Ảnh minh họa: Internet Theo chuyên gia dinh dưỡng, thực tế, đám sủi bọt lên khi luộc thịt hay hầm xương đó là lượng protein hòa tan trong nước không hề có độc tố. Sau đó, nó đông tụ và nổi lên khi luộc thịt, xương bắt đầu sôi lăn tăn và rất dễ trào ra ngoài. Đám sủi bọt này có thể coi là do một phần chất bẩn có trong thịt, xương. 'Trong quá trình mổ lợn, vận chuyển rồi bảo quản, thịt và xương dính đất cát chứ không thể khẳng định là thịt hay xương có nhiễm chất hóa học', ông Thịnh nói.

Cho vào nồi nước hầm một vài củ hành nướng, một lát gừng nướng giúp loại bỏ mùi hôi từ trong xương - Ảnh minh họa: Internet Để loại bỏ chất bẩn trong thịt và để thịt thơm ngon khi chín thì các bà nội trợ cần chú ý từ khâu chọn tới sơ chế. Đầu tiên là phải chọn được thịt tươi, sau nữa là khi mua về cần rửa sạch nhiều lần bằng nước sạch hoặc nước muối pha loãng. Khi đã rửa thịt, xương sạch sẽ thì chỉ cần mang đi luộc luôn. Lúc này, các mẹ luộc lên thịt sẽ có lại. Song, nhờ sơ chế sạch sẽ nên không còn ngậm các chất bẩn. Khi nấu, các mẹ cũng nên nấu vừa đủ mềm, khi thấy xuất hiện lớp bọt đầu tiên do thịt tiết ra thì có thẻ vớt bỏ để giảm thieeur ảnh hưởng có hại do các axit amino aromatic gây ra.

Lớp bọt khi ninh xương hay luộc thịt có chứa chất dinh dưỡng là protein. Dưới tác động của nhiệt độ khi đun nấu, protein này hòa tan trong nước rồi đông tụ lại và nổi lên trên. Nếu đã sơ chế sạch sẽ, cẩn thận trước khi nấu thì không cần hớt lớp bọt này đi. Vậy rốt cục là nên hớt hay để lại lớp bọt này? Có thể hớt bỏ bọt trong trường hợp xương không được sơ chế kỹ trước khi nấu. Bởi, nếu không được sơ chế cẩn thận, thịt và xương sẽ bị dính tạp chất trong quá trình mổ, vận chuyển. Vì thế, lúc bạn nấu lên, tạp chất này sẽ quyện vào bọt protein và nổi lên. Khi ấy, bạn nên vớt bỏ để đảm bảo vệ sinh. Những người có thói quen nhờ thái thịt, chặt xương luôn tại quầy thì càng phải vớt đi. Bởi, việc nhờ sơ chế tại quầy khiến các tạp chất bám dính nhiều ở ngoài bề mặt. Vì thế, tốt nhất là bạn nên mua nguyên cả miếng về rồi tự thái, tự chặt. Đối với trường hợp xương được sơ chế sạch sẽ rồi thì khi nấu cũng sẽ nổi bọt lên. Song, bạn không cần hớt đi vì bọt này hoàn toàn có thể sử dụng được. Ngoài dùng nước sạch hay nước muối loãng, bạn còn có thể sử dụng chút rượu loãng pha với nước để rửa. Ngoài ra, cũng không nên chần xương khi nấu. Bởi nó cũng khiến nhiều chất dinh dưỡng bị hao hụt chứ không riêng gì protein. Do đó, bạn chỉ cần rửa sạch là được.

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