Chuyên gia cảnh báo: Các loại trái cây mẹ bầu không nên ăn để tránh ảnh hưởng thai nhi

Qủa dứa (thơm)

Do chứa nhiều hoạt chất Bromelain nên dứa không chỉ gây co thắt tử cung, chuyển dạ sớm mà còn tăng nguy cơ sẩy thai cho mẹ bầu. Tuy nhiên điều này chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể. Cùng với đó, dứa cũng là loại trái cây có tính axit cao. Thế nên, việc ăn dứa khi mang thai sẽ khiến mẹ bầu bị tiêu chảy và xuất hiện tình trạng đông máu.

Dưa hấu ướp lạnh

Ăn quá nhiều dưa hấu khi mang bầu sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Trong quá trình mang thai, tâm lý của nhiều phụ nữ không ổn định, sinh lý cũng có nhiều thay đổi, lượng insulin tiết ra không đủ, khiến tác dụng của đường trong máu giảm, đẩy nồng độ đường trong máu lên cao, gây ra bệnh tiểu đường.

Ăn dưa hấu lạnh dễ khiến bà bầu bị đau bụng và tiêu chảy. Do đó, dưa hấu lạnh được xếp vào danh sách thực phẩm bà bầu không nên ăn, càng không nên ăn dưa hấu ướp lạnh, dù là ngày hè có oi bức đến đâu.

Trái cây đóng hộp

Nên tránh xa các loại trái cây đóng hộp bởi thực phẩm này chứa hàm lượng chất bảo quản tổng hợp cao, nếu ăn nhiều sẽ làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh cho thai nhi, biến chứng thai kỳ, hay thậm chí là bệnh ung thư.

Trái cây đóng hộp - Ảnh: Internet

Đu đủ xanh

Đu đủ xanh là câu trả lời tiếp theo cho thắc mắc bà bầu không nên ăn quả gì. Nguyên nhân là do trong đu đủ chứa nhiều hoạt chất Latex và Papain, không chỉ co bóp, làm mềm tử cung mà còn tăng nguy cơ sinh non, hư thai ở người mẹ. Vì vậy, bà bầu nên tham vấn bác sĩ dinh dưỡng trước khi quyết định bổ sung đu đủ xanh.

Trái cây sấy, mứt hoa quả

Trái cây sấy tẩm đường và các loại mứt hoa quả thường chứa hàm lượng đường cao gấp nhiều lần quả tươi. Khi đi vào cơ thể, chúng có khả năng làm tăng đường huyết đột ngột, dễ khiến mẹ thừa cân, béo phì, đái tháo đường thai kỳ và các bệnh lý nghiêm trọng liên quan huyết áp và tim mạch.

Trái cây sấy tẩm đường và các loại mứt hoa quả thường chứa hàm lượng đường cao gấp nhiều lần quả tươi - Ảnh: Internet

Nhiều loại trái cây sấy còn được làm từ hoa quả cũ, hỏng chứa nhiều vi khuẩn, nấm mốc có hại cho bà bầu như aflatoxin - chất độc gây ung thư, aspergillus - loại nấm gây độc gan và salmonella - loại vi khuẩn gây ợ nóng, đau bụng và tiêu chảy.

Như vậy, để ăn hạn chế rủi ro, mẹ vẫn nên lựa chọn hoa quả tươi hữu cơ. Nếu mẹ muốn đa dạng hóa thực đơn, những loại quả sấy không đường sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Những lưu ý khi mẹ bầu ăn trái cây

Trong khi mang thai, nên lưu ý khi sử dụng các loại thực phẩmđể bảo vệ sức khỏe - Ảnh: Internet

Tuyệt đối không ăn trái cây khi chưa rửa sạch tránh nhiễm độc từ chất hóa học, chất bảo vệ thực vật và các loại ký sinh trùng.

Nên súc miệng sạch sẽ sau khi ăn trái cây để không bị hại men răng do axit và carbohydrate lên men.

Không ăn hoa quả ngay sau bữa ăn vì dễ gây đầy hơi, táo bón cho bà bầu đồng thời làm giảm khả năng hấp thụ chất.

Ăn trái cây vừa đủ, điều độ để không khiến tình trạng dư thừa gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Nên lấy hoa quả ra khỏi tủ lạnh khoảng 1 tiếng trước khi ăn để tránh bị đau bụng, tiêu chảy do ăn trái cây lạnh.