Chuyên gia cảnh báo: Các loại trái cây mẹ bầu không nên ăn để tránh ảnh hưởng thai nhi

Dinh dưỡng 15/06/2023 11:39

Các loại quả thường giàu vitamin và dưỡng chất nên được nhiều mẹ bầu sử dụng. Tuy nhiên, một số loại trái cây phụ nữ mang thai cần cẩn thận, bởi chúng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Dưới đây là một số loại trái cây bà bầu không nên ăn để đảm bảo sức khỏe thai kỳ tốt nhất:

Vải

Nhiều người băn khoăn về việc bà bầu ăn vải được không. Lời khuyên dành cho mẹ bầu là không nên ăn bởi vải có tính nóng, ăn nhiều khiến thai phụ nóng trong, xuất huyết, tăng nguy cơ nhiễm trùng dẫn đến thai chết lưu. Cùng với đó, vải ngọt nên ăn quá nhiều cũng làm lượng đường trong máu tăng, mẹ bầu dễ mắc tiểu đường thai kỳ. 

Chuyên gia cảnh báo: Các loại trái cây mẹ bầu không nên ăn để tránh ảnh hưởng thai nhi - Ảnh 1
Qủa vải - Ảnh: Internet

Vì phải kiêng nhiều loại trái cây nên mẹ bầu sẽ sinh cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, để đảm bảo dinh dưỡng cho cả mẹ và bé, nên bổ sung dưỡng chất thông qua nhiều loại thực phẩm khác nhau. Trong đó, ngũ cốc là lựa chọn phù hợp và dễ nạp vào cơ thể.

Qủa dứa (thơm)

Do chứa nhiều hoạt chất Bromelain nên dứa không chỉ gây co thắt tử cung, chuyển dạ sớm mà còn tăng nguy cơ sẩy thai cho mẹ bầu. Tuy nhiên điều này chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể. Cùng với đó, dứa cũng là loại trái cây có tính axit cao. Thế nên, việc ăn dứa khi mang thai sẽ khiến mẹ bầu bị tiêu chảy và xuất hiện tình trạng đông máu.

Dưa hấu ướp lạnh

Ăn quá nhiều dưa hấu khi mang bầu sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Trong quá trình mang thai, tâm lý của nhiều phụ nữ không ổn định, sinh lý cũng có nhiều thay đổi, lượng insulin tiết ra không đủ, khiến tác dụng của đường trong máu giảm, đẩy nồng độ đường trong máu lên cao, gây ra bệnh tiểu đường.

Ăn dưa hấu lạnh dễ khiến bà bầu bị đau bụng và tiêu chảy. Do đó, dưa hấu lạnh được xếp vào danh sách thực phẩm bà bầu không nên ăn, càng không nên ăn dưa hấu ướp lạnh, dù là ngày hè có oi bức đến đâu.

Trái cây đóng hộp 

Nên tránh xa các loại trái cây đóng hộp bởi thực phẩm này chứa hàm lượng chất bảo quản tổng hợp cao, nếu ăn nhiều sẽ làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh cho thai nhi, biến chứng thai kỳ, hay thậm chí là bệnh ung thư.

Chuyên gia cảnh báo: Các loại trái cây mẹ bầu không nên ăn để tránh ảnh hưởng thai nhi - Ảnh 2
Trái cây đóng hộp - Ảnh: Internet

Đu đủ xanh

Đu đủ xanh là câu trả lời tiếp theo cho thắc mắc bà bầu không nên ăn quả gì. Nguyên nhân là do trong đu đủ chứa nhiều hoạt chất Latex và Papain, không chỉ co bóp, làm mềm tử cung mà còn tăng nguy cơ sinh non, hư thai ở người mẹ. Vì vậy, bà bầu nên tham vấn bác sĩ dinh dưỡng trước khi quyết định bổ sung đu đủ xanh.

Trái cây sấy, mứt hoa quả

Trái cây sấy tẩm đường và các loại mứt hoa quả thường chứa hàm lượng đường cao gấp nhiều lần quả tươi. Khi đi vào cơ thể, chúng có khả năng làm tăng đường huyết đột ngột, dễ khiến mẹ thừa cân, béo phì, đái tháo đường thai kỳ và các bệnh lý nghiêm trọng liên quan huyết áp và tim mạch.

Chuyên gia cảnh báo: Các loại trái cây mẹ bầu không nên ăn để tránh ảnh hưởng thai nhi - Ảnh 3
Trái cây sấy tẩm đường và các loại mứt hoa quả thường chứa hàm lượng đường cao gấp nhiều lần quả tươi - Ảnh: Internet

Nhiều loại trái cây sấy còn được làm từ hoa quả cũ, hỏng chứa nhiều vi khuẩn, nấm mốc có hại cho bà bầu như aflatoxin - chất độc gây ung thư, aspergillus - loại nấm gây độc gan và salmonella - loại vi khuẩn gây ợ nóng, đau bụng và tiêu chảy.

Như vậy, để ăn hạn chế rủi ro, mẹ vẫn nên lựa chọn hoa quả tươi hữu cơ. Nếu mẹ muốn đa dạng hóa thực đơn, những loại quả sấy không đường sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Những lưu ý khi mẹ bầu ăn trái cây

Chuyên gia cảnh báo: Các loại trái cây mẹ bầu không nên ăn để tránh ảnh hưởng thai nhi - Ảnh 4
Trong khi mang thai, nên lưu ý khi sử dụng các loại thực phẩmđể bảo vệ sức khỏe -  Ảnh: Internet

Tuyệt đối không ăn trái cây khi chưa rửa sạch tránh nhiễm độc từ chất hóa học, chất bảo vệ thực vật và các loại ký sinh trùng.

Nên súc miệng sạch sẽ sau khi ăn trái cây để không bị hại men răng do axit và carbohydrate lên men. 

Không ăn hoa quả ngay sau bữa ăn vì dễ gây đầy hơi, táo bón cho bà bầu đồng thời làm giảm khả năng hấp thụ chất. 

Ăn trái cây vừa đủ, điều độ để không khiến tình trạng dư thừa gây áp lực lên hệ tiêu hóa. 

Nên lấy hoa quả ra khỏi tủ lạnh khoảng 1 tiếng trước khi ăn để tránh bị đau bụng, tiêu chảy do ăn trái cây lạnh. 

Bác sĩ khuyên không nên ăn hai thực phẩm này vì dễ gây sỏi thận, người Việt lại rất ưa chuộng

Bác sĩ khuyên không nên ăn hai thực phẩm này vì dễ gây sỏi thận, người Việt lại rất ưa chuộng

Không ăn chứa nhiều natri trong cơ thể sẽ gây sỏi thận, tuy nhiên cũng có đến hai loại thực phẩm gây khả năng sỏi thận cao mà đa số người Việt ai cũng ưa thích dùng.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm mẹ bầu cần tránh trái cây bầu không nên ăn khuyến cáo

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ