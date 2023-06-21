Chôm chôm tưởng không tốt nhưng lại là 'tiên dược' chữa bách bệnh mà bạn không ngờ tới

Dinh dưỡng 21/06/2023 04:22

Chôm chôm là một loại quả ngọt ngào, chứa đầy những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Bài báo sẽ giúp bạn khám phá và hiểu rõ hơn về "tiên dược" tưởng chừng nhỏ bé này.

Chôm chôm (Rambutan) là một loại trái cây nhiệt đới có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Chôm chôm lấy tên từ tiếng Mã Lai có nghĩa là tóc, vì chúng có kích thước nhỏ bằng quả bóng gôn với vỏ kết hợp từ màu đỏ và xanh có nhiều lông, trông khá giống nhím biển. Khi ăn chôm chôm phần thịt quả màu trắng trong có vị ngọt nhẹ và có hạt ở giữa tâm.

Chôm chôm là một trong những trái cây phổ biến trong mùa hè. Rất nhiều người thích ăn chôm chôm nhưng ít người biết giá trị dinh dưỡng, bên cạnh đó có tác dụng dùng làm thuốc chữa bệnh rất có lợi với sức khỏe. Chôm chôm có nhiều chất xơ giúp bổ sung năng lượng, ngừa ung thư và loại bỏ các độc tố trong thân, kích thích tế bào máu…

Trong thế giới đầy ắp những loại trái cây thơm ngon, chôm chôm có lẽ là một loại trái cây không được nhắc đến nhiều trong danh sách các loại thực phẩm có công dụng hữu ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó sẽ sớm thay đổi khi bạn khám phá ra những lợi ích tuyệt vời mà chôm chôm mang lại cho sức khỏe. Không chỉ có vị thơm ngon, mà chôm chôm còn là trái cây rất tốt cho sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu về những tác dụng đặc biệt của loại trái cây này trong bài viết sau đây.

Chôm chôm tưởng không tốt nhưng lại là 'tiên dược' chữa bách bệnh mà bạn không ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kích thích tế bào máu

Quả chôm chôm cũng chứa chất đồng và sắt, rất cần thiết để kích thích cơ thể sản sinh các tế bào hồng cầu và bạch cầu. Từ đó, giúp cơ thể kiểm soát các cơn chóng mặt và mệt mỏi do thiếu máu. Ngoài ra, chất mangan trong loại trái cây này cũng còn giúp cơ thể sản xuất ra các enzym có lợi cho sức khỏe.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Chôm chôm tốt cho hệ tiêu hóa vì chúng chứa cả 2 loại chất xơ là chất xơ không hoà tan và chất xơ hoà tan.

Chất xơ không hòa tan: Chiếm 50% tổng lượng chất xơ, đi qua ruột mà không bị tiêu hóa, góp phần giảm nguy cơ táo bón.

Chất xơ hòa tan: Cung cấp thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Đổi lại, những vi khuẩn này tạo ra các axit béo chuỗi ngắn như Axetat, propionat và butyrate giúp nuôi các tế bào trong ruột, giảm viêm và cải thiện các triệu chứng của rối loạn đường ruột.

Chôm chôm tưởng không tốt nhưng lại là 'tiên dược' chữa bách bệnh mà bạn không ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Cũng như hầu hết các loại trái cây khác, ăn chôm chôm có thể ngăn ngừa tăng cân và thúc đẩy quá trình giảm cân theo thời gian. Chôm chôm tương đối ít calo so với lượng chất xơ mà nó cung cấp. Điều này có nghĩa ăn chôm chôm giúp bạn no lâu hơn, giảm khả năng ăn quá nhiều và hỗ trợ giảm cân.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan có trong chôm chôm có thể hòa tan với nước tạo thành hợp chất giống như gel trong ruột, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và no lâu hơn.

Tiêu diệt ký sinh trùng

Ăn nhiều chôm chôm cũng là cách làm để giúp cơ thể tiêu diệt ký sinh trùng đường ruột, làm giảm các triệu chứng của bệnh tiêu chảy và sốt. Bởi lẽ, các hoạt chất trong quả chôm chôm cũng có tính sát trùng rất cao.

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