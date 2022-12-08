Caffeine: Những điều đặc biệt phụ nữ nên biết

Dinh dưỡng 08/12/2022 18:11

Caffeine có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ nhiều hơn nam giới. Caffeine được mệnh danh là loại "ma túy" phổ biến nhất thế giới. May mắn thay, nó rất an toàn khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải. 

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Ảnh minh họa: Internet

Một số lượng lớn nghiên cứu đã được tiến hành về các tác dụng khác nhau của caffeine, thành phần phổ biến nhất được tìm thấy trong cà phê, trà và nước giải khát. Dưới đây là những điều phụ nữ nên biết về loại thuốc tăng cường sự tỉnh táo phổ biến này.

Không giúp bạn theo dõi, hàm lượng caffein có thể thay đổi rất nhiều từ cốc này sang cốc khác, tùy thuộc vào hạt cà phê, thời gian ủ và phương pháp được sử dụng. 

Bạn có biết rằng caffeine có thể có nhiều tác động đến phụ nữ hơn nam giới?

Đó là bởi vì caffein có thể đẩy nhanh quá trình mất xương và đồ uống có chứa caffein như cà phê và trà có thể ức chế sự hấp thụ sắt. Bà Ong Chengsi, Chuyên gia dinh dưỡng cao cấp tại Khoa Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK tại Singapore cho biết : "Vì vậy, phụ nữ, những người có nhu cầu sắt cao hơn và có nguy cơ loãng xương cao hơn nam giới, có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi đồ uống có chứa caffein".

Caffeine: Những điều đặc biệt phụ nữ nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Caffeine là một chất kích thích, với một lượng lớn có thể có tác dụng phụ đối với thai kỳ, bao gồm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc dị tật bẩm sinh. Bà Ong nói: "Phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và phụ nữ có kế hoạch mang thai nên hạn chế caffein ở mức 300mg mỗi ngày, tương đương với khoảng hai tách cà phê."

Nói chung, người lớn nên giới hạn mức tiêu thụ 400mg mỗi ngày để tránh các tác dụng không mong muốn như bồn chồn hoặc tăng lo lắng.

Uống caffeine thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh

Caffeine: Những điều đặc biệt phụ nữ nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ai từng đề xuất tiêu thụ đồ uống có chứa caffein để điều trị hoặc ngăn ngừa một căn bệnh cụ thể nào. 

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã xác nhận giá trị chống oxy hóa cao của caffeine. Chất chống oxy hóa bảo vệ chống lại các gốc tự do, là những phân tử gây lão hóa và tổn thương mô.

Theo bà Ong, có một số bằng chứng cho thấy caffeine làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson và chứng sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, cà phê lại liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim, ung thư và đột quỵ (ở phụ nữ).

Ít nhất, "các đánh giá về các nghiên cứu hiện tại cho thấy không có nguy cơ gia tăng ung thư vú và ung thư buồng trứng liên quan đến cà phê", cô nói thêm.

Tốt hơn là hãy tiếp tục thưởng thức đồ uống có chứa caffein của bạn ở mức độ vừa phải vì nó có tác dụng làm tỉnh táo tinh thần và tất nhiên là cả hương vị của nó cũng giúp sảng khoái ở thời điểm nhất định.

Theo Healthxchange

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