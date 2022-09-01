Bánh Trung Thu hồng giòn cực bắt mắt, chị em nên sắn tay vào bếp ngay cho dịp Trung Thu 2022

Bùng nổ các công thức bánh Trung Thu mới lạ với ngoại hình cực thu hút. Tuy nhìn hình dáng rất khó thực hiện nhưng trái lại là dưới sự hỗ trợ của các dụng cụ làm bánh và khuôn mẫu nên thực sự các công đoạn được tinh giản và dễ thực hiện. Mời chị em tham khảo công thức món bánh trung thu hình dáng quả hồng giòn cực bắt mắt bên dưới.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Phần nhân: sên đậu như bánh trung thu truyền thống.

Vỏ bánh:

- 40gram dầu ăn

- 130gram nước đường bánh nướng

- 210gram bột mì số 11

- 4gram nước tro tàu

- 2gram bột matcha (cho phần màu xanh của bánh)

- 3gram bột cà rốt (cho phần màu cam của bánh)

2. Cách chế biến:

- Trộn đều dầu ăn, nước đường và nước tro tàu.

- Rây mịn bột mì và bột màu rồi trộn đều với hỗn hợp đường ở trên rồi ủ bột 1 tiếng.

- Tạo hình bằng khuôn quả hồng, khi tạo hình nhớ quét dầu vào khuôn và khi lấy ra thì lấy phần nửa dưới ra trước xong úp ngược quả hồng lại để không làm méo quả.

- Sau khi tạo hình thì cho bánh vào ngăn đá 15 phút để định hình bánh.

Bánh đã được định hình khi bỏ tủ lạnh.

- Nướng lần 1: 190 độ C - 15phút

- Nướng lần 2: 175độ C - 15 phút

- Nướng lần 3: 160độ C - 5 phút

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Le Phuong

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