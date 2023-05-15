Bác sĩ đưa ra lời khuyên, 6 kiểu người tuyệt đối không nên uống nước dừa, càng uống càng tự 'hạ độc' bản thân

Dinh dưỡng 15/05/2023 13:12

Nước dừa là loại nước được nhiều người Việt Nam ủa chuộng, thế nhưng không phải ai cũng uống được, nhất là những kiểu người dưới đây.

Người bị lạnh tử cung

Tử cung hư hàn, phụ nữ dễ bị đau bụng kinh, lạnh tay chân trong kỳ kinh nguyệt, khi đó cần chườm nóng để giảm khó chịu khi hành kinh, không nên uống nước dừa kẻo can nhiễu đến khí huyết lưu thông và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tử cung.

Đặc biệt, phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa như lạc nội mạc tử cung, u nang càng nên cẩn thận với nước dừa. 

Bác sĩ đưa ra lời khuyên, 6 kiểu người tuyệt đối không nên uống nước dừa, càng uống càng tự 'hạ độc' bản thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh huyết áp thấp

Nước dừa có tác dụng làm giảm huyết áp rất tốt bởi nó bổ sung kali cho cơ thể, từ đó tăng cường quá trình đào thải muối (ion natri) qua hệ tiết niệu. Natri bị đào thải sẽ kéo theo nước, làm giảm thể tích tuần hoàn, huyết áp từ đó cũng sẽ giảm xuống một cách từ từ.

Tuy nhiên, đối với những người mắc bệnh huyết áp thấp, uống quá nhiều nước dừa có thể làm giảm huyết áp một cách đột ngột.

Những người dễ mắc các bệnh dị ứng

Đối với một số người dễ bị dị ứng thực phẩm, nước dừa có thể gây ra những phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Ngoài ra, một số loại thực phẩm khi kết hợp với nước dừa sẽ gây nên nhiều tác dụng phụ có hại cho sức khỏe, như chocolate hoặc các loại hải sản.

Ngoài ra, sử dụng đá lạnh khi uống nước dừa cũng là một thói quen xấu. Bởi đá lạnh và nước dừa đều có tính hàn, khi kết hợp chung với nhau sẽ khiến cơ thể bị lạnh, dẫn đến tình trạng đau bụng, khó tiêu hoặc sốt nhẹ.

Bác sĩ đưa ra lời khuyên, 6 kiểu người tuyệt đối không nên uống nước dừa, càng uống càng tự 'hạ độc' bản thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bị phong hàn, cảm ho, hen suyễn

Những người thường xuyên có các triệu chứng ớn lạnh, đau đầu và nghẹt mũi, ho, hen suyễn và các triệu chứng cảm gió khác không nên uống nước dừa có tính mát để tránh làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Người bị bệnh tiểu đường

Nước dừa thường được sử dụng để thay thế cho các loại nước trái cây khác bởi nó chứa hàm lượng đường thấp. Một cốc nước dừa chứa 6,26 gam đường. Ngoài ra, loại nước giải khát này cũng cung cấp lượng calo khá lớn cho cơ thể, do vậy, những người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế tiêu thụ nước dừa.

Bác sĩ đưa ra lời khuyên, 6 kiểu người tuyệt đối không nên uống nước dừa, càng uống càng tự 'hạ độc' bản thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu 3 tháng đầu

Nước dừa vốn là thức uống tốt cho bà bầu vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên bà bầu trong 3 tháng đầu không nên uống nước dừa bởi dễ khiến tử cung co bóp dẫn đến sảy thai.

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