Giật mình với 6 loại rau củ làm tăng chỉ số đường huyết hơn cả bánh ngọt, người tiểu đường nên biết!

Dinh dưỡng 15/05/2023 10:06

Bạn không thể ngờ được rằng, những loại rau củ tưởng chừng 'tốt lành' dưới đây có thể khiến lượng đường huyết trong cơ thể tăng cao hơn cả thịt cá và đồ ngọt.

Khoai tây

Khoai tây mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng loại thực vật này có vị béo và rất giàu tinh bột. Dù được chế biến ở bất kỳ hình thức nào thì bệnh nhân đái tháo đường cũng không nên lạm dụng thực phẩm này trong khẩu phần ăn hàng ngày để tránh nguy cơ tăng đường huyết đột ngột.

Giật mình với 6 loại rau củ làm tăng chỉ số đường huyết hơn cả bánh ngọt, người tiểu đường nên biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai môn

Thành phần chính của khoai môn là tinh bột, hàm lượng đường tương đối cao, sau khi nấu hoặc chế biến thì chỉ số đường huyết càng cao. Vì vậy, ăn khoai môn sẽ khiến lượng đường trong máu sẽ tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, nếu bạn kiểm soát đường huyết tốt thì bạn có thể ăn một lượng khoai môn thích hợp nhưng nên giảm lượng thực phẩm chủ yếu tương ứng.

Giật mình với 6 loại rau củ làm tăng chỉ số đường huyết hơn cả bánh ngọt, người tiểu đường nên biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Củ sen

Củ sen còn gọi là liên ngẫu, là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và có ích cho sức khỏe, nhất là với người phụ nữ. Theo Đông y, củ sen có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ tỳ, bổ phế, cầm máu, tráng dương, an thần.

Đáng nói, củ sen là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong củ sen có chứa 70% tinh bột, nếu ăn nhiều sẽ dẫn đến tăng lượng insulin. Vì vậy, người bị bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều.

Giật mình với 6 loại rau củ làm tăng chỉ số đường huyết hơn cả bánh ngọt, người tiểu đường nên biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khoai từ, khoai mỡ

Đây là những loại củ mọc dưới đất chứa rất nhiều tinh bột, làm tăng lượng đường trong máu nên người bị tiểu đường tốt nhất nên hạn chế tối đa.

Củ cải đường

Đúng như tên gọi là “củ cải đường”, hàm lượng đường trong loại thực phẩm này rất cao. Bởi trong thành phần có chứa chất polysacchar, sau khi nấu chín sẽ chuyển hóa hết thành đường, do đó những người có lượng đường trong máu cao không nên ăn thực phẩm này.

Giật mình với 6 loại rau củ làm tăng chỉ số đường huyết hơn cả bánh ngọt, người tiểu đường nên biết! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngô

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam), ngô có vị ngọt, tính bình, có tác dụng lợi niệu tiêu thũng, bình can, lợi đàm. Tuy nhiên, ngô có chứa lượng carbohydrate cao, nếu ăn nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu. Vì thế theo lương y, bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường phải tránh ăn ngô.

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