Củ cải đường được coi là một thực phẩm bổ sung lành mạnh vào chế độ ăn uống vì nó chứa nhiều sắt và các chất dinh dưỡng bổ sung sức khỏe khác giúp sản xuất hemoglobin và ngăn ngừa thiếu máu. Các nitrat trong củ cải đường cũng có thể cải thiện lưu lượng máu đến não, có khả năng tăng cường chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn tăng lượng sắt hấp thụ, sau đây là một số loại thực phẩm khác có nhiều sắt hơn củ cải đường.

Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thực phẩm khác có nhiều sắt hơn củ cải đường

Đậu lăng

Hàm lượng sắt: Khoảng 3,3 mg sắt trên 100 gram (nấu chín).

Đậu lăng là nguồn cung cấp sắt thực vật tuyệt vời và đa năng trong nấu ăn. Chúng có thể được sử dụng trong súp, món hầm, salad và các món ăn kèm. Giàu protein và chất xơ, đậu lăng không chỉ giúp cải thiện mức sắt mà còn hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và kiểm soát cân nặng.

Rau bina

Hàm lượng sắt: Khoảng 2,7 mg sắt trên 100 gram (nấu chín). Rau bina nổi tiếng với thành phần dinh dưỡng phong phú và mặc dù chứa oxalat có thể ức chế quá trình hấp thụ sắt, nhưng hàm lượng sắt của nó cao hơn củ cải đường. Thêm rau bina vào salad, sinh tố hoặc các món ăn nấu chín có thể tăng cường lượng chất dinh dưỡng tổng thể của bạn, không chỉ cung cấp sắt mà còn cung cấp vitamin A, C và K.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt đỏ

Hàm lượng sắt: Khoảng 2,7 mg sắt trên 100 gram. Thịt đỏ là một trong những nguồn cung cấp sắt heme tốt nhất, cơ thể dễ hấp thụ hơn so với sắt không heme có trong các nguồn thực vật. Thịt bò, thịt cừu và thịt lợn đều là những lựa chọn tuyệt vời. Ăn thịt đỏ ở mức độ vừa phải có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như protein và vitamin B cùng với sắt.

Hạt bí ngô

Hàm lượng sắt: Khoảng 3,3 mg sắt trên 100 gram. Hạt bí ngô không chỉ là một món ăn nhẹ tuyệt vời mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào, bao gồm cả sắt. Chúng có thể ăn sống, rang hoặc thêm vào salad, granola và các loại bánh nướng. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao và chất béo lành mạnh của chúng cũng góp phần vào sức khỏe tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt diêm mạch

Hàm lượng sắt: Khoảng 2,8 mg sắt trên 100 gram. Diêm mạch là một loại protein hoàn chỉnh và là một loại ngũ cốc thay thế tuyệt vời, cung cấp một lượng sắt tốt. Nó không chứa gluten và có thể được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau, từ salad đến các món chính. Diêm mạch cũng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, bao gồm magiê, mangan và chất xơ. Đậu

phụ

Sôcôla đen

Hàm lượng sắt: Khoảng 11,9 mg sắt trên 100 gram (70% ca cao hoặc cao hơn). Sôcôla đen không chỉ là một món ăn ngon mà còn giàu sắt. Nó cung cấp thêm chất chống oxy hóa và có thể thưởng thức ở mức độ vừa phải.

Đậu gà

Hàm lượng sắt: Khoảng 2,9 mg sắt trên 100 gram (đã nấu chín). Đậu gà là một loại đậu đa năng có thể được sử dụng trong các món salad, món hầm và hummus. Chúng là nguồn cung cấp sắt, chất xơ và protein tuyệt vời. Kết hợp đậu gà vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp cải thiện mức độ sắt đồng thời hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đường để giảm cân

Củ cải đường có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho kế hoạch giảm cân do hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, giúp thúc đẩy cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa. Giàu chất chống oxy hóa và nitrat, củ cải đường cũng có thể tăng cường hiệu suất tập thể dục và hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất.

Nước ép củ cải đường là một lựa chọn tự nhiên tuyệt vời để tăng cường lượng sắt do thành phần dinh dưỡng phong phú của nó, bao gồm một lượng đáng kể sắt, folate và vitamin C. Sắt rất cần thiết cho quá trình sản xuất hemoglobin và mức năng lượng tổng thể, trong khi vitamin C giúp tăng cường hấp thụ sắt trong cơ thể.

Uống nước ép củ cải đường thường xuyên có thể hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh và chống lại tình trạng mệt mỏi, khiến nó trở thành một sự bổ sung có lợi cho chế độ ăn uống, đặc biệt là đối với những người có nguy cơ thiếu sắt.