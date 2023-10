Nướng thịt cháy

Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Đại học Sức khoẻ Cộng đồng Minnesota, Mỹ đã chỉ ra rằng, trong quá trình tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, thịt sẽ sinh ra các chất gây bệnh. Khi nướng thịt ở nhiệt độ 500-600 độ C, lượng mỡ nhỏ giọt xuống than hồng sẽ hình thành các phân tử hydrocarbure thơm đa vòng gây hại cho sức khỏe. Còn trong lò nướng ở nhiệt độ 80-100 độ C, chất creatin hay creatinin trong thịt cá sẽ biến đổi thành amin thơm dị vòng. Nếu như bạn ăn phải các món thịt nướng này, chất creatin sẽ theo món ăn xâm nhập vào cơ thể bạn đến gan biến thành chất độc.