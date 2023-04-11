Khi ăn trứng gà, bạn tuyệt đối đừng mắc phải những sai lầm 'đại kỵ' dưới đây vì có thể gây nên hiện tượng phản tác dụng, mất hết dưỡng chất sẵn có của trứng, nạp vào người 'cũng như không'.
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Luộc trứng quá lâu, rán trứng nhiệt độ cao
Luộc trứng là cách tốt nhất hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng. Song, trứng chỉ cần luộc chín tới và không quá lâu dễ làm protein bị biến chất, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Trứng gà rán hoặc ốp dùng thì nên để lửa nhỏ, thời gian lâu một chút cho lòng đỏ vừa chín là tốt. Lửa to dễ khiến bên ngoài cháy, bên trong chưa chín. Lúc đó, lòng trắng trứng bị cháy sẽ khó hấp thu, lại tiêu hủy các vitamin tan trong nước như vitamin B1, B2.
Cách luộc trứng đúng là cho trứng cùng với nước lã vào nồi rồi đun sôi dần. Khi nước sôi, vặn nhỏ lửa đun khoảng 2 phút rồi tắt bếp ngâm trứng khoảng 5 phút. Thời gian lý tưởng để trứng chín hoàn toàn từ 10-12 phút. Như vậy, trứng vừa chín tới, lòng đỏ không bị chín kỹ quá, dễ hấp thu. Lúc luộc trứng, có thể cho thêm một ít muối để giữ cho trứng không bị vỡ.
Ăn trứng cùng sữa đậu nành
Nhiều người có thói quen uống sữa đậu nành và ăn trứng vào buổi sáng để cung cấp năng lượng.
Tuy nhiên, trong sữa đậu nành có chứa chất ức chế trypsin, có thể ức chế hoạt động của con người, ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thụ protein trong cơ thể người.
Nếu kết hợp 2 thực phẩm này thì protein trong trứng có thể kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành làm cho quá trình phân hủy protein bị cản trở và làm giảm tỉ lệ hấp thụ protein trong cơ thể.
Uống trà ngay sau khi ăn trứng gà
Nhiều người ăn xong cơm với trứng gà thường uống nước trà để bớt ứ đầy bụng. Thực tế, protein trong trứng gà và chất axit tannic acid trong lá trà khi kết hợp với nhau sẽ gây khó tiêu do nhu động ruột giảm.
Không nên ăn trứng chần, trứng sống
Trứng là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng tuy nhiên chúng ta không nên ăn trứng sống, trứng luộc chưa chín hay đập trứng sống vào cháo nóng, nước nóng và ăn luôn.
Nguyên nhân là do trên bề mặt vỏ trứng không hề kín và nhẵn mịn như chúng ta thấy bằng mắt thường. Nó có rất nhiều lỗ nhỏ li ti nên không khí và vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong, đặc biệt là vi khuẩn salmonella có thể gây ra ngộ độc.
Ăn trứng sống, trứng chưa chín kỹ rất dễ mắc tiêu chảy. Ngoài ra, cơ thể rất khó hấp thụ toàn bộ protein có trong trứng nếu nó chưa được nấu chín hoàn toàn.
Ngâm trứng luộc trong nước lã
Sau khi luộc trứng xong, mọi người thường bỏ vào trong bát nước lã để trứng nhanh nguội và vỏ dễ bóc hơn. Cách làm này là sai hoàn toàn.
Khi đặt trứng chín vào nước lã, màng bảo vệ bị phá vỡ do nhiệt độ hạ đột ngột. Việc này tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào bên trong trứng.
Không nên ăn quá nhiều trứng
Trứng tuy là thực phẩm bổ dưỡng tuy nhiên ăn quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe. Chỉ cần ăn hai lòng đỏ trứng mỗi sáng là cơ thể đã hấp thu lượng choleterol vượt xa mức cho phép.
Trong lòng đỏ trứng gà, vịt có chứa khá nhiều chất béo và cholesterol. Mỗi quá trứng nặng khoảng 17 gram có thể chứa tới 220mg cholesterol và nhiều chất béo, chủ yếu là axít bão hòa. trong khi đó, một người không nên tiêu thụ quá 300mg cholesterol/ngày.