5 sai lầm cơ bản khi ăn sushi nhiều người Việt vẫn hay mắc phải: Vừa tốn tiền lại chả còn tí dinh dưỡng nào

Món ăn này tuy ngon nhưng chứa hàm lượng chất béo khá cao, với sốt mayonnaise và các loại sốt khác đi kèm cũng rất dễ làm tăng lượng calo vào cơ thể, làm tăng cân, cũng như gây nguy cơ bệnh tim mạch.

Món sushi cuộn cay có hương vị béo thơm, hấp dẫn và rất bắt vị, phần sốt mayonnaise trong món này chính là điểm nhấn quan trọng không thể thiếu, tùy vào dạng cuộn cay thì người đầu bếp sẽ tăng hay giảm lượng mayonaise lại.

Trước khi ăn sushi, bạn thường được phục vụ món khai vị như súp miso. Món súp này được nấu từ các loại ngũ cốc như gạo, tương, lúa mì đã được thêm men và muối để lên men nấu kèm với tỏi tây, đậu phụ, nấm, ngao sò hay thịt lợn. Đây là món rất tốt để kích thích vị giác của người ăn do có mùi thơm hấp dẫn, hơi chua, ngọt và mặn.

Nhiều người thưởng thức món sushi thường quên ăn kèm những món khai vị mà không biết rằng những món này vừa ngon vừa giúp kích thích vị giác trước khi dùng sushi.

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Ăn sushi với quá nhiều đồ chiên tempura

Tempura là món ăn được chế biến từ tôm, mực, sò điệp, cua, các loại cá và rau củ như khoai lang, bí đỏ, ớt, rau… Các loại nguyên liệu này sau khi được tẩm bột đặc biệt sẽ được chiên giòn.

Mặc dù đây cũng là món ăn truyền thống và thơm ngon nhưng món ăn này thật sự không tốt cho sức khỏe. Điều này là do quá trình chiên tempura khiến cho món ăn này chứa nhiều chất béo và dầu mỡ.

Vì vậy, khi thưởng thức món ăn này với người thân hay bạn bè, bạn chỉ nên gọi một đĩa ăn cùng với nhiều người để tránh tiêu thụ quá nhiều chất béo nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Chấm nhiều nước tương khi ăn sushi

Khi ăn sushi thì không thể không chấm với nước tương có ít mù tạt the nồng để tăng hương vị thơm ngon cho món ăn. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen chấm sushi với quá nhiều nước tương khi ăn.

Việc này không chỉ làm mất hương vị vốn có của món ăn mà còn làm cơ thể tiếp nạp một lượng muối cao vào cơ thể, điều này tiềm tàng các bệnh về huyết áp, thận và gan nếu ăn mặn trong một thời gian dài,

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ thì trung bình mỗi người không nên ăn quá 2.400 mg muối mỗi ngày và hãy lựa chọn loại nước tương có ít muối hoặc chỉ nên chấm một ít khi ăn sushi.

Ảnh minh họa: Internet

Khẩu phần ăn sushi quá lớn

Khi đói bụng hoặc khi yêu thích một món nào đó, bạn thường gọi quá khẩu phần cơ thể có thể nạp vào. Sushi có hình dáng nhỏ nhắn khiến bạn muốn chọn nhiều món hơn.

Tuy nhiên, một khẩu phần ăn tôm chiên tempura từ 6–8 miếng có chứa tới 508 calo. Nếu bạn gọi 2 phần, lượng calo sẽ lên tới hơn 1.000 calo.

Thay vì gọi món ăn có quá nhiều calo, bạn có thể gọi sashimi, súp, salad hoặc các món rau có chứa ít calo hơn. Cần tránh gọi khẩu phần ăn quá lớn để đảm bảo bạn ăn một lượng thức ăn vừa đủ, không quá nhiều.