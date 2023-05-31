5 loại nước ép giúp đẩy lùi viêm xoang không những nhanh và còn hiệu quả vô cùng

Dinh dưỡng 31/05/2023 19:00

Những loại thực phẩm dưới đây vô cùng quen thuộc với nhiều chị em nội trợ, thế nhưng ít ai biết rằng nước ép của những loại thực phẩm này lại có tác dụng thần kỳ với những người bị viêm xoang.

Nước ép gừng

Gừng là một thảo dược vô cùng quen thuộc với mỗi gia đình và mang nhiều tác dụng mà bạn hay dùng đến. Đặc tính kháng viêm của gừng giúp làm giảm viêm trong cơ thể, giữ ấm và thúc đẩy việc loại bỏ các chất ô nhiễm từ đường hô hấp.

Gừng là một thảo dược vô cùng quen thuộc với mỗi gia đình và mang nhiều tác dụng mà bạn hay dùng đến. Đặc tính kháng viêm của gừng giúp làm giảm viêm trong cơ thể, giữ ấm và thúc đẩy việc loại bỏ các chất ô nhiễm từ đường hô hấp.

Ngoài ra, nếu không có chiết xuất gừng, bạn có thể thêm gừng cùng với nhiều nguyên liệu khác như trà gừng hoặc thêm gừng vào chế độ ăn uống, ép nước gừng (không thêm chất làm ngọt)... có tác dụng chống nhiễm khuẩn, hỗ trợ trị viêm xoang.

5 loại nước ép giúp đẩy lùi viêm xoang không những nhanh và còn hiệu quả vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép rau chân vịt

Nước ép rau chân vịt có đầy đủ các chất dinh dưỡng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và chống lại nhiễm trùng. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại. Nó cũng thúc đẩy quá trình lành vết thương và giúp cơ thể sản xuất các tế bào bạch cầu, rất cần thiết để chống lại nhiễm trùng. Rau chân vịt cũng là nguồn cung cấp vitamin A, giúp giảm viêm.

Ngoài ra, nước ép rau chân vịt có chứa kẽm, cần thiết cho sự phát triển, làm lành tế bào và tạo ra kháng thể chống lại nhiễm trùng.

5 loại nước ép giúp đẩy lùi viêm xoang không những nhanh và còn hiệu quả vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cà chua và rau cần tây

Uống 2 cốc nước ép cà chua và rau cần tây mỗi ngày sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ trong việc điều trị viêm xoang. Bên cạnh đó, đây còn là loại thức uống bổ dưỡng, giúp êm dịu thần kinh cho người mắc bệnh viêm xoang mũi, làm người bệnh ngủ ngon giấc, và đặc biệt làm giảm đau nhức các cơ khớp do phong thấp.

5 loại nước ép giúp đẩy lùi viêm xoang không những nhanh và còn hiệu quả vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cải làn (Cải rổ)

Là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào mà ít ai biết trong loại rau quen thuộc này. Ngoài tác dụng chống nhiễm trùng và tăng cường miễn dịch, cải làn còn có đặc tính giúp giảm sưng, đau và làm sạch xoang một cách tự nhiên do hàm lượng diệp lục tự nhiên cao.

Nước ép tỏi

Trong nhiều thế kỷ, tỏi đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho nhiều loại bệnh. Uống nước ép tỏi là một trong những cách chữa viêm xoang tại nhà phổ biến nhất do có tác dụng làm thông tắc nghẽn và giảm đau xoang.

5 loại nước ép giúp đẩy lùi viêm xoang không những nhanh và còn hiệu quả vô cùng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Bên cạnh các món như chiên, luộc quen thuộc thì bạn có thể đổi vị cho gia đình mình với 2 cách chế biến dưới đây nhé!

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Từ khóa:   dinh dưỡng viêm xoang nước ép

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