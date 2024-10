5 loại thực phẩm đừng nên ăn chung với dứa nếu không muốn gây hại cho sức khỏe

Dứa là một loại trái cây nhiệt đới rất thơm, ngon, ngọt mà lại giàu chất dinh dưỡng. Loại quả này chứa nhiều vitamin C, có cả canxi, kali, folate… Ngoài ra còn có chất chống oxy hóa và các hợp chất hữu ích khác như các enzyme có thể chống viêm và bệnh.

Sữa: Quả dứa chứa nhiều axit, cụ thể là axit ascorbic (vitamin C). Trong khi đó, sữa chứa hàm lượng protein dồi dào. Khi ăn riêng lẻ, đây là hai loại thực phẩm bổ dưỡng. Tuy nhiên, kết hợp sữa với dứa, protein sẽ phản ứng với axit ascorbic, gây kích ứng với dạ dày và ruột, tạo ra triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhẹ như đau đầu, tiêu chảy. Trường hợp ăn nhiều có thể bị nặng hơn.

Xoài: Xoài và dứa là những thực phẩm dễ gây dị ứng. Khi ăn chung hai loại quả này với nhau, nguy cơ dị ứng tăng lên gấp đôi, điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người có cơ địa dị ứng. Ngoài ra, dứa có chứa glycosid, bromelain và các chất khác gây tác dụng phụ trên da và mạch máu. Ăn dứa trong một giờ có thể gây ngứa, nóng rát hoặc tê lưỡi.

Hải sản: Hải sản không nên kết hợp với các thực phẩm chứa nhiều vitamin C như dứa. Nguyên nhân là do hải sản có chứa asen pentavenlent. Khi gặp vitamin C, chất này sẽ chuyển hóa thành asen trioxide (hay còn gọi là thạch tín) gây ngộ độc. Với liều lượng lớn thạch tín có thể gây chết người.

Củ cải: Hai loại thực phẩm này ăn cùng nhau sẽ phá hủy vitamin C trong dứa, giảm các chất dinh dưỡng khác. Bên cạnh đó, chúng còn thúc đẩy flavonoid trong dứa chuyển hóa thành axit dihydroxybenzoic và axit ferulic ức chế chức năng tuyến giáp, gây bướu cổ.

Trứng: Đây là một trong những thực phẩm không nên ăn kèm với dứa. Theo đó, protein trong trứng và axit trái cây trong dứa kết hợp với nhau sẽ làm protein đông đặc lại, gây triệu chứng khó chịu, khó tiêu.

Trong thực tế, có người ăn dứa đã gặp tai biến, đó là ngộ độc dứa. Tức sau khi ăn dứa 30 – 60 phút, thấy khó chịu, mệt mỏi, ngứa khắp người, gãi xước da chảy máu vẫn ngứa, nổi mày đay.

Về tiêu hóa, có những triệu chứng của ngộ độc thức ăn: Đau bụng dữ dội, nôn mửa, ỉa chảy. Về hô hấp, tuần hoàn, có thể có mạch nhanh nhỏ, khó thở, huyết áp hạ.