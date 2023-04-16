5 loại thực phẩm có nguy cơ gây tắc ruột cao, cần chú ý thật kỹ khi ăn

Măng là một trong những loại thực phẩm được sử dụng rộng rãi để chế biến các món xào, muối chua. Nhưng bạn có biết rằng, măng là một loại thực phẩm có chứa độc, tuy nhiên hàm lượng đôck không quá cao nên nếu như ăn ở mức độ vừa phải vẫn có thể đảm bảo sức khỏe . Đồng thời, đây cũng chính là một trong những loại thực phẫm dễ gây tắc ruột khi ăn.

Nguyên nhân là bởi, trong măng có chứa rất nhiều chất xơ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt hơn nhưng đồng thời chúng cũng chính là một thứ khó tiêu hóa. Măng càng già hay măng khô thì lượng chất lại càng nhiều, gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Lượng chất xơ không được hấp thụ sẽ vón cục lại với nhau, lâu dài sẽ tạo thành các khối lớn gây ra tình trạng tắc ruột.

Mặc dù quả hồng ăn rất ngon và có giá trị dinh dưỡng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn hoặc ăn nhiều hồng được. Nguyên nhân là quả hồng còn có chứa chất tanin gây ra vị chát và chất pectin. Chất này có nhiều trong vỏ và quả hồng xanh chưa chín kỹ.

Tanin và pectin là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột. Khi ăn nhiều hồng, nhất là ăn khi đói, các chất này cộng với chất xơ trong quả hồng sẽ kết tụ dưới tác dụng của axit dạ dày gây đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn…

Ăn nhiều sẽ vón lại, tạo thành khối bã ở khu vực ruột non, không được đẩy ra ngoài theo đường bài tiết tự nhiên, chúng sẽ gây tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ ăn quả hồng cũng dễ bị táo bón, tắc ruột, nếu không được cấp cứu kịp thời, để lâu có thể gây thủng ruột.

Quả hồng xiêm

Loại thực phẩm dễ gây tắc ruột tiếp theo phải kể đến hồng xiêm. Loại quả này có vị ngọt, tính mát, chứa nhiều nước và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Chúng cũng giàu chất xơ, các loại khoáng chất tốt cho sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, hàm lượng xơ dồi dào này cũng gây tác dụng ngược nếu bạn ăn quá nhiều. Lượng chất xơ sẽ tạo thành lớp màng ngăn, ngăn chặn quá trình tiêu hóa thức ăn.

Giông như quả hồng, hồng xiêm cũng chứa tannin. Chúng sẽ nhiều hơn nếu hồng xiêm còn xanh hoặc chưa chín kĩ. Đây là nguyên nhân gây ra tắc ruột nếu bạn ăn quá nhiều hồng xiêm cùng lúc.

Quả sung

Đây là một loại quả rất giàu chất xơ cùng khoáng chất tốt cho sức khỏe, nhất là đối với những người đang trong quá trình giảm cân, ăn kiêng. Chúng vừa chứa ít đường, lại mang đến cảm giác nhanh no, giúp kiểm soát chế độ ăn tốt hơn. Tuy nhiên, trong loại quả này có chứa tannin, cùng với hàm lượng chất xơ cao dễ gây ra tình trạng tắc ruột.

Chính vì vậy, bạn không nên ăn quá nhiều sung cùng một lúc và không nên ăn lúc đói. Những người bị mắc các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh dạ dày thì chỉ nên ăn với lượng vừa phải mà thôi, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Quả ổi

Quả ổi chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng vitamin C cao rất tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên nếu ăn nhiều hoặc ăn ổi ương, ổi non còn nhiều chất chát sẽ có hại cho người bị bệnh dạ dày hoặc táo bón. Kể cả ăn ổi chín, nếu không bỏ hạt ổi cũng gây khó tiêu, cản trở tiêu hóa.

Trên thực tế có nhiều trường hợp trẻ phải nhập viện cấp cứu vì bị tắc ruột do ăn nhiều ổi hoặc ăn quá nhiều hạt gây tắc ruột non.