Là một loại rau có giá trị dinh dưỡng với hàm lượng sắt tương đối cao, rau muống có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt và những loại bệnh khác, cải thiện tình trạng thiếu máu, bảo vệ sức khỏe con người. Tuy nhiên, khả năng thích nghi với môi trường của loại rau này lại khá kém nên thường rất dễ bị vi khuẩn, vi rút xâm nhập.

Đồng thời, người trồng kém chất lượng trong quá trình canh tác còn sử dụng lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng để giúp rau to và xanh hơn. Chính vì vậy, khi chọn mua và ăn rau muống thì phải hết sức thận trọng. Tốt nhất nên chọn mua ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất uy tín, chất lượng và vệ sinh thật sạch trước khi dùng.

Ngó sen hay củ sen không chỉ là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, đường glucose, canxi, photpho, sắt, vitamin C… mà còn là vị thuốc trong Đông y.

Tuy nhiên, do sinh trưởng trong bùn nên ngó và củ sen tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mang lại bệnh tật cho cả gia súc và con người. Ngoài những bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá, ngó sen còn là nơi trú ẩn của ấu trùng sán lá ruột, 1 loại sán lá ký sinh trong ruột người và 1 số gia súc, nhất là loài lợn.

Vì vậy, tốt nhất chỉ nên ăn ngó sen và củ sen được nuôi trồng thay vì mọc hoang, đặc biệt là những nơi nguồn nước ô nhiễm, không đảm bảo. Khi chế biến, phải rửa thật kỹ và nấu chín hoàn toàn rồi mới được ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Rau cần

Mùa lạnh về, những ruộng rau cần xanh tươi, từng đọt non ăn ngọt nước được nhiều người mua về chế biến thành các món ngon như xào thịt bò hay nhúng lẩu. Rau cần mọc trong ruộng nước nên dễ bị các loại ký sinh trùng làm tổ và đẻ trứng mà mắt thường không nhìn thấy được.

Bởi vậy, khi chế biến rau cần, nên nhúng qua nước sôi trước khi nấu hoặc nhúng lẩu thì phải để rau chín ăn mới đảm bảo an toàn.

Củ niễng

Củ niễng là một loại rau củ khá phổ biến ở những nước châu Á, thường mọc ở các khu vực đầm lầy, ao hồ nước ngọt và có nhiều tên gọi khác nhau như giao bạch, ngô lúa hoặc lúa miêu. Ngoài công dụng giúp chữa bệnh, củ niễng còn thường được dùng làm thực phẩm với nhiều món ăn đa dạng khác nhau được rất nhiều người yêu thích.

Không những vậy, cách chế biến cũng khá phong phú, có thể luộc, xào, nấu canh hoặc ăn sống hay thậm chí là làm nộm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia môi trường sống của loài cây này sống là dưới bùn nên tiềm ẩn rất nhiều ký sinh trùng. Vì vậy, không nên ăn sống mà hãy rửa thật sạch, nấu chín kỹ trước khi ăn và tuyệt đối không cho trẻ em, người già ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Súp lơ giàu vitamin C gấp nhiều lần so với cải thảo, giúp tăng cường thể lực và nâng cao hệ miễn dịch.

Trông có vẻ bề mặt cây súp lơ chắc nịch, kín mít như vậy nhưng phần trong lòng xốp nên dễ sinh sôi ký sinh trùng, chỉ rửa bằng nước không thể sạch được.

Muốn rửa súp lơ thật sạch, bạn cần cắt súp lơ thành những bông nhỏ, cho vào nước có pha chút bột mì và muối, ngâm khoảng 10-15 phút rồi xả sạch lại với nước. Bởi vì bột mì có thể hấp thụ bụi, tạp chất và trứng côn trùng, còn muối có thể phát huy tác dụng khử trùng.