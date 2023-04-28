5 loại rau củ vừa ngon, giá rẻ có mặt ở khắp chợ nhưng lại là là 'ổ chứa' ký sinh trùng, không chế biến kỹ 'rước bệnh' vào người mà chẳng hay

Dinh dưỡng 28/04/2023 10:45

Những loại rau củ này chứ rất nhiều ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe, vì thế để đảm bảo an toàn chị em nhớ chế biến chúng thật kỹ.

Rau muống

Là một loại rau có giá trị dinh dưỡng với hàm lượng sắt tương đối cao, rau muống có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt và những loại bệnh khác, cải thiện tình trạng thiếu máu, bảo vệ sức khỏe con người. Tuy nhiên, khả năng thích nghi với môi trường của loại rau này lại khá kém nên thường rất dễ bị vi khuẩn, vi rút xâm nhập.

Đồng thời, người trồng kém chất lượng trong quá trình canh tác còn sử dụng lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng để giúp rau to và xanh hơn. Chính vì vậy, khi chọn mua và ăn rau muống thì phải hết sức thận trọng. Tốt nhất nên chọn mua ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất uy tín, chất lượng và vệ sinh thật sạch trước khi dùng.

5 loại rau củ vừa ngon, giá rẻ có mặt ở khắp chợ nhưng lại là là 'ổ chứa' ký sinh trùng, không chế biến kỹ 'rước bệnh' vào người mà chẳng hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngó sen và củ sen

Ngó sen hay củ sen không chỉ là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, đường glucose, canxi, photpho, sắt, vitamin C… mà còn là vị thuốc trong Đông y.

Tuy nhiên, do sinh trưởng trong bùn nên ngó và củ sen tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mang lại bệnh tật cho cả gia súc và con người. Ngoài những bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá, ngó sen còn là nơi trú ẩn của ấu trùng sán lá ruột, 1 loại sán lá ký sinh trong ruột người và 1 số gia súc, nhất là loài lợn.

Vì vậy, tốt nhất chỉ nên ăn ngó sen và củ sen được nuôi trồng thay vì mọc hoang, đặc biệt là những nơi nguồn nước ô nhiễm, không đảm bảo. Khi chế biến, phải rửa thật kỹ và nấu chín hoàn toàn rồi mới được ăn.

5 loại rau củ vừa ngon, giá rẻ có mặt ở khắp chợ nhưng lại là là 'ổ chứa' ký sinh trùng, không chế biến kỹ 'rước bệnh' vào người mà chẳng hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau cần

Mùa lạnh về, những ruộng rau cần xanh tươi, từng đọt non ăn ngọt nước được nhiều người mua về chế biến thành các món ngon như xào thịt bò hay nhúng lẩu. Rau cần mọc trong ruộng nước nên dễ bị các loại ký sinh trùng làm tổ và đẻ trứng mà mắt thường không nhìn thấy được.

Bởi vậy, khi chế biến rau cần, nên nhúng qua nước sôi trước khi nấu hoặc nhúng lẩu thì phải để rau chín ăn mới đảm bảo an toàn.

Củ niễng

Củ niễng là một loại rau củ khá phổ biến ở những nước châu Á, thường mọc ở các khu vực đầm lầy, ao hồ nước ngọt và có nhiều tên gọi khác nhau như giao bạch, ngô lúa hoặc lúa miêu. Ngoài công dụng giúp chữa bệnh, củ niễng còn thường được dùng làm thực phẩm với nhiều món ăn đa dạng khác nhau được rất nhiều người yêu thích.

Không những vậy, cách chế biến cũng khá phong phú, có thể luộc, xào, nấu canh hoặc ăn sống hay thậm chí là làm nộm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia môi trường sống của loài cây này sống là dưới bùn nên tiềm ẩn rất nhiều ký sinh trùng. Vì vậy, không nên ăn sống mà hãy rửa thật sạch, nấu chín kỹ trước khi ăn và tuyệt đối không cho trẻ em, người già ăn.

5 loại rau củ vừa ngon, giá rẻ có mặt ở khắp chợ nhưng lại là là 'ổ chứa' ký sinh trùng, không chế biến kỹ 'rước bệnh' vào người mà chẳng hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Súp lơ giàu vitamin C gấp nhiều lần so với cải thảo, giúp tăng cường thể lực và nâng cao hệ miễn dịch.

Trông có vẻ bề mặt cây súp lơ chắc nịch, kín mít như vậy nhưng phần trong lòng xốp nên dễ sinh sôi ký sinh trùng, chỉ rửa bằng nước không thể sạch được.

Muốn rửa súp lơ thật sạch, bạn cần cắt súp lơ thành những bông nhỏ, cho vào nước có pha chút bột mì và muối, ngâm khoảng 10-15 phút rồi xả sạch lại với nước. Bởi vì bột mì có thể hấp thụ bụi, tạp chất và trứng côn trùng, còn muối có thể phát huy tác dụng khử trùng.

Những thói quen ăn uống không hấp thu được các chất dinh dưỡng cần thiết lại còn âm thầm 'PHÁ HỦY' dạ dày từng ngày

Những thói quen ăn uống không hấp thu được các chất dinh dưỡng cần thiết lại còn âm thầm 'PHÁ HỦY' dạ dày từng ngày

Nếu như thường xuyên xây dựng thói quen ăn uống này có thể tăng nguy cơ bị niêm mạc dạ dày, nguy cơ mắc các bệnh viêm loét và thậm chí là ung thư dạ dày.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng rau củ nhiều ký sinh trùng rau cũ nên nấu chín kỹ

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 15 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 16 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 24 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 49 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 52 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?