Hơn nữa, dư lượng chất phụ gia, chất tạo màu còn sót lại trong thùng sơn cũng sẽ khiến bạn bị nhiễm độc. Lâu dần những chất độc mà bạn không hề hay biết có tồn tại đó sẽ gây ngộ độc, ung thư.

Việc muối cà trong thùng đựng sơn sẽ gây nguy hiểm đến người dùng, nặng nhất là có thể gây ung thư, bởi thùng đựng sơn làm từ nhựa polime được tạo thành từ những đơn chất monome. Khi muối cà, chất này có khả năng hòa tan vào nước muối, sau đó ngấm vào cà, đi vào cơ thể ta qua đường ăn uống, lâu dần sẽ gây ung thư.

Việc này sẽ càng dễ mắc phải khi bạn không tự muối cà tại nhà mà mua ngoài chợ. Bởi ở ngoài chợ, hầu như đều sẽ muối cà trong các loại thùng to để đảm bảo nhu cầu khách hàng đông, mua nhiều và thế là nguy cơ mắc bệnh ngày càng tăng.

Cà muối chấm mắm tôm là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Với họ cà muối phải chấm mắm tôm mới chuẩn.

Tuy nhiên, mắm tôm được chế biến với nhất nhiều muối. Bản thân cà muối đã chứa nhiều muối, chấm cùng mắm tôm sẽ rất mặn. Chúng dễ tạo ra nitrit gây ung thư. Ăn cà muối kiểu này sớm muộn gì bạn cũng bị ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn cà muối quá mặn

Rất nhiều người có khẩu vị ăn đậm đà nên thường thích ăn cà muối mặn và cảm thấy rất ngon, có thể giúp họ ăn được nhiều cơm hơn. Chính vì vậy mà khi muối cà, họ đều cho rất nhiều muối trắng và đây là một thói quen rất không tốt cho sức khỏe và có thể sản sinh ra các chất gây cực độc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Theo số liệu điều tra của Bộ Y tế, hiện nay, trung bình mỗi người Việt hàng ngày đang ăn thừa gấp 2-3 lần so với lượng muối theo khuyến nghị là 5g/ngày, từ đó có thể gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm cho người dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2017, hơn 541.000 người Việt tử vong. Trong đó, nguyên nhân do các bệnh không lây nhiễm chiếm tới 76%; đứng đầu là các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, loãng xương, gút… Đặc biệt phải kể đến là ung thư dạ dày. Và việc ăn những món ăn nhiều muối trong đó có cà muối quá mặn đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính kể cả ung thư.

Ăn cà muối đã nổi váng màu vàng hoặc đen

Cà muối càng để lâu sẽ càng chua và có hiện tượng nổi váng. Nếu váng chuyển sang màu vàng hoặc đen thì tốt nhất chị em nên bỏ đi. Lúc này cà muối đã bị nhiễm khuẩn nấm độc hại. Ăn như vậy về lâu dài chắc chắn sẽ khiến bạn bị ung thư đáng tiếc.

Cho dù có rửa sạch bên ngoài thì nấm mốc cũng đã xâm nhập vào trong từng quả. Vì vậy tốt nhất là không nên ăn.