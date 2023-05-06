4 bộ phận 'siêu bổ' của cá nhưng nhiều chị em vẫn vô tình vứt bỏ khi chế biến: chứa nhiều collagen, canxi và khoáng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe

Dinh dưỡng 06/05/2023 09:41

Có thể chị em sẽ không ngờ được rằng những bộ phận dưới đây của cá còn bổ hơn cả nhân sâm, chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Da cá, mỡ cá

Bác sĩ dinh dưỡng cho biết, người dân vứt bỏ cỗ lòng cá đi và không ăn da cá là thói quen lãng phí. Làm như vậy, chúng ta đang vứt bỏ đi những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời không gì bù đắp được.

Theo nghiên cứu, chất béo cấu tạo 60 % não và nó đến từ 3 loại chất béo khác nhau chất béo bão hoà có trong mỡ, chất béo bão hoà đơn (không no trong các dầu thực vật), chất béo trong dầu cá từ mỡ cá là chính. Và chất béo chính là chất để quyết định việc hình thành não và trí thông minh của mỗi người.

4 bộ phận 'siêu bổ' của cá nhưng nhiều chị em vẫn vô tình vứt bỏ khi chế biến: chứa nhiều collagen, canxi và khoáng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thói quen không ăn mỡ động vật là điều không hợp lý trong việc hình thành và phát triển não. Đặc biệt, bà bầu đang mang thai rất ngại ăn cá và các chất béo. Tuy nhiên họ không biết rằng các axit béo cần thiết là omega 3 và omega 6 chỉ đến ở dầu cá. Acid béo omega 3 và omega 6 là chất béo thiết yếu cho hoạt động của cơ thể, tuy nhiên, cơ thể lại không thể tự tổng hợp được nó. Do đó, việc đáp ứng nhu cầu cơ thể đối các loại chất béo này hoàn toàn phụ thuộc từ thức ăn cung cấp.

Omega3 trong cơ thể chuyển thành DHA quyết định trí thông minh của trẻ nhỏ ngay từ trong bào thai, Omega 3 có trong máu của mẹ truyền cho con qua nhau thai. Qua 180 ngày tuổi chúng ta phải bổ sung các thức ăn có chứa omega3 như dầu cá, mỡ cá. Vì thế phải ăn hết cả mỡ cá, gan cá để cơ thể tự tổng hợp omega3.

Bong bóng cá

Có thể bạn không biết nhưng bong bóng cá được xem là một loại thuốc quý trong Đông y. Thậm chí hơn 1.600 năm trước, bong bóng cá còn được ví là quý và bổ như tổ yến vây cá mập. Bong bóng cá hay còn gọi là ngư biêu, ngư giao, phiêu giao, hoa giao… là bong bóng lấy từ ruột cá ra phơi khô. Nó chứa protid dạng keo (gelatin) lipid đường vitamin cùng các nguyên tố vi lượng khác, được xem là một trong bát trân (8 món ăn quý) từ xưa.

Theo Đông y, bong bóng cá có thể bổ âm dưỡng huyết kiện thận tăng thêm tinh bổ thận làm vững chắc khớp gối, thắt lưng. Còn theo các nghiên cứu ngày nay, bong bóng cá giàu collagen cải thiện dinh dưỡng cho các mô tế bào của người, làm chậm quá trình lão hóa da.

Tuy nhiên, bong bóng có có nhiều chất keo, dễ gây khó tiêu nên nếu bạn có hệ tiêu hóa kém thì không nên dùng nhiều. Nên chọn bong bóng cá có màu trắng đục, vàng nhẹ, khô, cứng, giòn, tránh mua loại có mùi tanh nồng, không nên mua quá nhiều vì bong bóng cá rất dễ mốc.

4 bộ phận 'siêu bổ' của cá nhưng nhiều chị em vẫn vô tình vứt bỏ khi chế biến: chứa nhiều collagen, canxi và khoáng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xương cá

 

Xương cá ngoài thành phần chính là canxi, trong này còn chứa phosphorus, collagen biển, khoáng chất tự nhiên và nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm, magie,... Đặc biệt, tỷ lệ các thành phần hoá học trong xương cá đúng với tỷ lệ các thành phần này trong xương người.

Chính vì vậy, các nhà khoa học cho rằng xương cá chính là dạng tương thích sinh học của con người, khi hấp thu vào cơ thể, chúng sẽ kết hợp với xương non, kích thích tái tạo xương một cách nhanh chóng.

Bạn có thể hầm xương cá cho nhừ giống như hầm các loại xương động vật khác để lấy nước ngọt nấu các món ăn như canh cá, súp cá... Hoặc có một mẹo nhỏ là bạn thêm giấm vào nước hầm, thì xương sẽ mềm ra và bạn có thể ăn được.

Vảy cá

Vì vảy cá có mùi tanh và cứng nên đa phần mọi người thường vứt đi. Nhưng các nhà khoa học đã chứng minh trong vảy cá có rất nhiều chất dinh dưỡng như: protein, axit béo, choline, lecithin,… Lecithin giúp phát triển trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa. Axit béo giúp chuyển hóa cholesterol, điều hòa lượng mỡ và cholesterol trong máu.

Bạn có thể chế biến vảy cá theo cách sau: Cho vảy cá vào nồi nước sôi thêm một chút giấm, sau đó đun cho chúng dần chảy ra thành canh đặc sệt. Sau đó, múc canh ra để nguội rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản, khi nào ăn thì chỉ cần lấy ra nêm thêm gia vị là dùng được.

4 bộ phận 'siêu bổ' của cá nhưng nhiều chị em vẫn vô tình vứt bỏ khi chế biến: chứa nhiều collagen, canxi và khoáng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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