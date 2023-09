Xử lí 'nóng' thế nào khi con bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy?

Khoa học đã chứng minh rằng việc thiếu quan hệ tình dục giữa vợ và chồng sẽ dẫn đến việc tình cảm vợ chồng giảm sút, gia đình kém hạnh phúc. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cặp vợ chồng trẻ khi có con nhỏ thì việc sinh hoạt vợ chồng "thoải mái" gặp rất nhiều khó khăn. Lí do là vì nhiều lúc, khi hai người đang "tâm sự cởi mở" với nhau trong cuộc vui chỉ có hai người, thì bỗng dưng xuất hiện "người thứ ba" là con mình.

Chị H, một phụ nữ có hai con nhỏ, sống tại Nguyễn Trãi (Hà Nội) chia sẻ: Gia đình tôi hiện đang thuê trọ trong một xóm nhỏ. Mức giá thuê bình dân nên diện tích nhà ở khá chật hẹp. Tôi và chồng đã có hai con nhỏ, con lớn nhà tôi vừa vào lớp 1, còn đứa nhỏ mới lên 3. Từ sau khi đứa con lớn nhà tôi hiểu chuyện, thì chuyện chăn gối của hai vợ chồng tôi "eo hẹp" hơn trước rất nhiều. Lí do là chúng tôi sợ cháu phát hiện bố mẹ làm chuyện ấy. Một là vì sợ xấu hổ, hai là vì sợ ảnh hưởng đến tâm lí của con. Mỗi lần làm chuyện vợ chồng thân mật là hai vợ chồng tôi phải chờ cháu ngủ thật say rồi mới lén lút làm. Lúc thì hai vợ chồng rủ nhau xuống đất làm việc cho đỡ tiếng động làm con thức giấc, lúc thì chui trong nhà vệ sinh. Nhiều lúc làm xong, hai vợ chồng lại cười chảy nước mắt vì sự "vụng trộm" của mình.

Tuy nhiên cũng có lần hai vợ chồng bị con bắt quả tang tại trận. Lúc đó là nửa đêm, khi hai vợ chồng tưởng con trai đã ngủ say. Do chủ quan nên cũng không nghĩ tới việc khoá trái cửa mà chỉ khép hờ thôi. Ai ngờ đang lúc cao trào thì cửa bị con trai đẩy ra. May mà nhà vệ sinh có hai ngăn, hai vợ chồng chui tít ngăn trong hành sự còn cu cậu chỉ đứng ở bô trẻ em của mình ở bên ngoài để tè. Hơn nữa lại nửa tỉnh nửa ngủ nên khi thấy bố mẹ ở ngăn trong, cu cậu cũng không để ý lắm mà chỉ hỏi: "Bố mẹ làm gì đấy?" rồi về giường ngủ tiếp. Thật đúng là hết hồn luôn.”