Xử lí 'nóng' thế nào khi con bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy?

Chuyện vợ chồng 02/09/2018 05:05

Cùng chung sống trong một mái nhà, nhiều khi hai vợ chồng muốn tình cảm với nhau nhưng lại sợ con cái phát hiện. Vậy nếu lỡ bị con bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy thì phải làm sao?

Nhu cầu chăn gối giữa hai vợ chồng trẻ là điều không thể thiếu

Khoa học đã chứng minh rằng việc thiếu quan hệ tình dục giữa vợ và chồng sẽ dẫn đến việc tình cảm vợ chồng giảm sút, gia đình kém hạnh phúc. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cặp vợ chồng trẻ khi có con nhỏ thì việc sinh hoạt vợ chồng "thoải mái" gặp rất nhiều khó khăn. Lí do là vì nhiều lúc, khi hai người đang "tâm sự cởi mở" với nhau trong cuộc vui chỉ có hai người, thì bỗng dưng xuất hiện "người thứ ba" là con mình.  

Con cái bắt gặp bố me làm chuyện ấy
Con bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị con bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy, đại đa số các cặp cha mẹ đều sẽ giật mình vì xấu hổ. Đương nhiên rồi, cha mẹ làm chuyện ấy trước mặt con cái là việc khá là xấu hổ, dù ở các nước phương Tây tư tưởng có tân tiến thế nào đi chăng nữa thì việc này cũng không thể tự nhiên được. Theo những cuộc khảo sát của các chuyên gia tư vấn tâm lí gia đình, có rất nhiều mẩu chuyện dở khóc dở cười về việc con cái bắt gặp bố mẹ quan hệ:

Chị H, một phụ nữ có hai con nhỏ, sống tại Nguyễn Trãi (Hà Nội) chia sẻ: Gia đình tôi hiện đang thuê trọ trong một xóm nhỏ. Mức giá thuê bình dân nên diện tích nhà ở khá chật hẹp. Tôi và chồng đã có hai con nhỏ, con lớn nhà tôi vừa vào lớp 1, còn đứa nhỏ mới lên 3. Từ sau khi đứa con lớn nhà tôi hiểu chuyện, thì chuyện chăn gối của hai vợ chồng tôi "eo hẹp" hơn trước rất nhiều. Lí do là chúng tôi sợ cháu phát hiện bố mẹ làm chuyện ấy. Một là vì sợ xấu hổ, hai là vì sợ ảnh hưởng đến tâm lí của con. Mỗi lần làm chuyện vợ chồng thân mật là hai vợ chồng tôi phải chờ cháu ngủ thật say rồi mới lén lút làm. Lúc thì hai vợ chồng rủ nhau xuống đất làm việc cho đỡ tiếng động làm con thức giấc, lúc thì chui trong nhà vệ sinh. Nhiều lúc làm xong, hai vợ chồng lại cười chảy nước mắt vì sự "vụng trộm" của mình.

Tuy nhiên cũng có lần hai vợ chồng bị con bắt quả tang tại trận. Lúc đó là nửa đêm, khi hai vợ chồng tưởng con trai đã ngủ say. Do chủ quan nên cũng không nghĩ tới việc khoá trái cửa mà chỉ khép hờ thôi. Ai ngờ đang lúc cao trào thì cửa bị con trai đẩy ra. May mà nhà vệ sinh có hai ngăn, hai vợ chồng chui tít ngăn trong hành sự còn cu cậu chỉ đứng ở bô trẻ em của mình ở bên ngoài để tè. Hơn nữa lại nửa tỉnh nửa ngủ nên khi thấy bố mẹ ở ngăn trong, cu cậu cũng không để ý lắm mà chỉ hỏi: "Bố mẹ làm gì đấy?" rồi về giường ngủ tiếp. Thật đúng là hết hồn luôn.”

Xử lý thế nào khi con cái bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy
Xử lý thế nào khi con cái bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý khi con bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy

Có rất nhiều trường hợp như hai vợ chồng chị H gặp phải, việc con bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy không phải là ít. Tuỳ từng gia đình lại có những cách ứng xử "nóng" khác nhau. Dưới đây là một số những kinh nghiệm khá có ích cho các bậc cha mẹ khi lỡ xui xẻo rơi vào tình huống bố mẹ quan hệ trước mặt con:

Thứ nhất: Ngay lập tức "chia tay" nhau một cách tự nhiên nhất, nhanh chóng mặc quần áo lại. Lưu ý là cần quan sát phản ứng của con trong quá trình cha mẹ thực hiện các động tác trên. Hãy cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Thứ hai: Nếu con hỏi "Bố mẹ đang làm gì đấy?" Hay "Bố đánh mẹ, bố bắt nạt mẹ,..." thì cần nhanh chóng phủ định và giải thích cho con rằng bố mẹ đang vun đắp tình cảm, bố đang làm mẹ yêu bố nhiều hơn, từ đó yêu con nhiều hơn hay đại loại là mẹ bị đau và bố đang chữa đau cho mẹ. Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà bố mẹ có thể ứng phó linh hoạt.

Trò chuyện với con về chuyện tế nhị
Trò chuyện với con về chuyện tế nhị - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba: Có những cuộc nói chuyện tinh tế với con. Trường hợp này là khi con đã hơi lớn một chút, đã phần nào hiểu chuyện hơn. Thường thì bố sẽ nói chuyện với con trai, và mẹ sẽ nói chuyện với con gái. Nội dung cuộc trò truyện sẽ là những vấn đề tế nhị liên quan đến việc bố mẹ yêu thương nhau bằng hành động.

Trên đây là một vài những chia sẻ về cách xử lí "nóng" khi con trẻ nhìn thấy bố mẹ làm chuyện ấy. Hi vọng rằng bài viết này hữu ích cho các bậc cha mẹ khi bị con bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy tại nhà.

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Từ khóa:   chuyện ấy Chăm sóc con cái thông minh

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