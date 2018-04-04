Thì ra đây là nguyên nhân gây đau lưng sau khi quan hệ, vợ chồng nên biết để tìm cách phòng tránh

Nhiều nam giới thường bị đau lưng sau khi quan hệ, kể cả những chàng trai trẻ tuổi. Các quý ông cần nắm rõ nguyên nhân gây tình trạng này để tìm cách phòng tránh hiệu quả nhất.

Sau khi quan hệ, nhiều người gặp phải triệu chứng đau thắt lưng, đặc biệt là ở nam giới. Tình trạng này khiến họ hết sức hoang mang và lo lắng. Theo y học cổ truyền, đàn ông bị đau lưng sau mỗi lần ân ái được gọi là chứng phòng sự yêu thống. Đau lưng sau khi quan hệ ở nam giới rất phổ biến - Ảnh minh họa: Internet Hiện tượng đau lưng sau khi quan hệ tuy mang đến nhiều khó chịu nhưng thực tế không quá nguy hiểm và hoàn toàn có thể khắc phục. Để điều trị và khắc phục chứng phòng sự yêu thống, bạn nên nắm rõ những nguyên nhân dưới đây.

Nguyên nhân và cách phòng tránh đau lưng sau khi quan hệ ở nam giới Nguyên nhân gây đau lưng sau khi "yêu" Theo y học hiện đại, có 3 nguyên nhân chính gây ra đau lưng sau khi ân ái: tư thế sinh hoạt không hợp lý, thời gian và cường độ quá mức khiến các gân cơ vùng thắt lưng bị co cứng bất thường. Để "cán đích" trong khi gần gũi, các mạch máu nội ngoại vùng cơ quan sinh dục ở nam giới sẽ sung huyết (dương vật cương cứng). Nếu "cậu bé" đã sẵn sàng nhưng lại không thể "lên đỉnh" được vì một lý do nào đó thì sẽ gây ra tình trạng đau lưng.

Tuổi tác cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chứng phòng sự yêu thống. Các chuyên gia tình dục học tại Mỹ cho biết, khi nam giới ngày càng lớn tuổi các cơ, xương sẽ yếu dần nên dễ dẫn đến hiện tượng đau lưng nếu thực hiện các chuyển động mạnh lúc ân ái. Tuổi tác là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau lưng sau khi quan hệ - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, đàn ông bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, gù vẹo, viêm cột sống dính khớp, trượt cột sống… cũng là đối tượng dễ bị đau lưng sau khi "yêu". Cách phòng tránh đau lưng sau ân ái - Đau lưng thường làm các bắp thịt bị căng quá mức và tập trung ở những vị trí gây đau. Vì thế, trước khi "yêu", các chàng hãy tắm với nước nóng hoặc có thể dùng túi chườm nóng để giúp các bắp thịt được thư giãn, phòng tránh đau thắt lưng sau khi quan hệ. - Các quý ông không nên làm "chuyện ấy" quá mạnh bạo. Lúc chuyển đổi tư thế cần từ tốn, tránh làm đột ngột kẻo gây chấn thương xương, khớp và gây đau lưng. - Trước khi muốn đổi tư thế quan hệ cần nói với bạn tình để cả hai cùng chủ động thay đổi, tránh các tổn thương bất chợt. - Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đủ chất, uống nhiều nước và tăng cường tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều canxi, magie, kali... Chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ chất là cách phòng ngừa chứng phòng sự yêu thống - Ảnh minh họa: Internet - Hạn chế khiêng vác vật nặng và lao động quá sức để đảm bảo sức khỏe luôn tốt, tránh được tình trạng đau lưng mỗi khi quan hệ. Biết được những nguyên nhân và cách phòng tránh đau lưng sau khi quan hệ, hy vọng từ nay các quý ông sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh này.

Ngày càng nhiều người bị đau lưng và chữa trị theo cách sai lầm khiến bệnh trầm trọng. Phải làm gì để tránh đau lưng? Lời khuyên truyền thống về việc nghỉ ngơi tại giường và dùng thuốc giảm đau không đúng với 1/3 người bị đau lưng. Vậy làm thế nào để tránh sai lầm và điều trị đau lưng thích hợp?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-ra-day-la-nguyen-nhan-gay-dau-lung-sau-khi-quan-he-vo-chong-nen-biet-de-tim-cach-phong-tranh-277593.html