Quan hệ nhiều lần trong đêm: Vui thì ít, tác hại nhiều

Chuyện vợ chồng 10/04/2018 15:16

Thường xuyên quan hệ nhiều lần trong đêm mang đến nhiều tác hại khôn lường cho cả nam giới lẫn phụ nữ. Để bảo vệ sức khỏe, các cặp vợ chồng nên chú ý.

Quan hệ tình dục là một phần không thể thiếu trong đời sống của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên một đêm "yêu" bao nhiêu lần là đủ thì không phải ai cũng biết. Không ít người cho rằng càng làm nhiều "hiệp" trong một đêm càng giúp tăng khả năng có con cũng như thể hiện sức mạnh của các quý ông.

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Quan hệ quá nhiều trong một đêm có thể mang đến nhiều tác hại cho cả hai vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, theo các chuyên gia tình dục học Pháp, việc "yêu" quá nhiều trong một đêm và diễn ra hàng ngày sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý lẫn sức khỏe của cả hai vợ chồng.

Tác hại của việc quan hệ nhiều lần trong một đêm

Viêm tuyến tiền liệt

Việc thực hiện liên tục nhiều "hiệp" trong một đêm khiến "cậu nhỏ" luôn trong tình trạng cương cứng và xuất tinh nhiều. Điều này khiến cho đường dẫn tinh binh bị sung huyết. Theo các chuyên gia, đây cũng chính là nguyên nhân gây nên các bệnh viêm tuyến tiền liệt, ung thư tinh hoàn...

Mất hứng "yêu"

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'Yêu' quá nhiều sẽ khiến sự hưng phấn của cả hai càng lúc càng giảm - Ảnh minh họa: Internet

Đối với cả nam lẫn nữ, khi làm "chuyện ấy" liên tục, mức độ hưng phấn và thăng hoa cũng dần giảm đi so với lần đầu. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm cả hai lâm vào trạng thái mất cảm hứng "yêu" từ đó ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng thậm chí có thể làm hôn nhân đổ vỡ.

"Cô bé" và "cậu nhỏ" nhanh lão hóa

Do phải hoạt động mạnh liên tục, "cô bé" lẫn "cậu nhỏ" sẽ bị mệt mỏi quá độ. Tình trạng này nếu thường xuyên xảy ra sẽ làm suy giảm chức năng tình dục và khả năng sinh sản của cả hai vợ chồng.

Chứng suy sinh dục

Hiện nay có không ít quý ông bị gầy yếu, xanh xao vì chứng suy sinh dục do quan hệ quá độ trong một thời gian dài.

Khi "yêu" liên tục, tinh trùng sinh ra chậm, phải làm việc với công suất lớn dẫn đến chứng suy sinh dục, thậm chí cạn kiệt "chiến binh".

Nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa

Vùng kín liên tục bị "cậu nhỏ" xâm nhập có thể gây trầy xước cho bộ phận này đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa, điển hình là viêm nhiễm hay nấm...

Nếu sau khi quan hệ, chị em cảm thấy ngứa, đau rát hay tiểu ra máu... nên nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Quan hệ bao nhiêu lần là đủ?

Căn cứ vào ảnh hưởng của tuổi tác đối với khả năng làm "chuyện ấy", các chuyên gia tình dục học Mỹ đã tổng kết công thức về tần suất quan hệ cho những người từ 20 tuổi trở lên, gọi là quy luật "con số 9". Quy luật được tính như sau:

- Tuổi 20: 2 x 9 = 18 (1 tuần quan hệ 8 lần là vừa phải).

- Tuổi 30: 3 x 9 = 27 (2 tuần quan hệ 7 lần).

- Tuổi 40: 4 x 9 = 36 (3 tuần quan hệ 6 lần).

- Tuổi 50: 5 x 9 = 45 (4 tuần quan hệ 5 lần).

- Tuổi 60: 6 x 9 = 54 (5 tuần quan hệ 4 lần).

Để không phải đối mặt với những tác hại đáng sợ của việc quan hệ nhiều lần trong đêm, bạn và người ấy cần có chế độ "yêu" hợp lý nhé!

Sau khi quan hệ nếu gặp triệu chứng này chứng tỏ bạn bị dị ứng với "chuyện ấy"

Sau khi quan hệ nếu gặp triệu chứng này chứng tỏ bạn bị dị ứng với "chuyện ấy"

Cũng giống như bất kì loại dị ứng nào khác, dị ứng tình dục xảy ra khi hệ thống miễn dịch phản ứng bất thường với điều gì đó của tình dục. Tuy nhiên, nguyên nhân của dị ứng lại khó xác định hơn rất nhiều.

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